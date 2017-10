Botezul navei „Histria Gemma“ a fost sărbătorit cu colinde româneşti şi dansuri greceşti

Botezul navei „Histria Gemma“ a fost sărbătorit cu colinde românești și dansuri grecești

Spiritul Crăciunului a însuflețit botezul tancului chimic de 41.000 tdw „Histria Gemma”. Ieri, pe cheul de armare din Șantierul Naval Constanța, unde acostase colosul de metal, s-au adunat prietenii navaliștilor constănțeni: fostul prefect al județului, Dănuț Culețu, numeroși oameni de afaceri, bancheri români și străini, armatori, reprezentanți ai societăților de avocatură și de clasificare, ai Autorității Navale Române, ai Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, ai Sindicatului Liber al Navigatorilor și ziariști. În alocuțiunea rostită cu prilejul ceremoniei, Gheorghe Bosînceanu, președintele Adunării Generale a Acționarilor din SNC, a declarat: „Felicit navaliștii Șantierului Naval Constanța pentru finalizarea cu succes a construcției celei de a 17-a nave din seria tancurilor petroliere și chimi-ce. Cu toate că anul 2009 a adus destul vești rele pentru noi, cei din industria navală, acum, în prag de sărbători și de an nou, aș vrea să aduc puțină liniște și să anunț că suntem în discuții pentru construcția în cursul anului 2010 a una sau două nave din aceeași serie. Mulțumim tuturor celor care ne-au acordat votul lor de încredere de-a lungul timpului și aș vrea să subliniez aici contribuția Alpha Bank, banca finanțatoare pentru acest proiect și pentru următorul, corpul navei 585 fiind în curs de execuție. Mulțumesc colegilor din conducerea SNC și grupului Histria pentru entuziasm și competență, președin-telui și biroului executiv al Sindica-tului Liber al Navaliștilor pentru disponibilitate și susținere, angajaților pentru înțelegere și suport. Doresc succes comandantului navei, domnului Simion Demidov și întregului echipaj. Fie ca Dumnezeu să vă aibă în pază oriunde veți naviga, să aveți parte de mări liniștite și vânt bun din pupa!” După datina creștină, Înalt Prea Sfinția Sa Todosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat slujba de sfințire a navei. Onoarea de a boteza „pruncul” i-a revenit avocatei Maria Toumazi, din cadrul companiei Montanios & Montanios (Cipru). Urarea adresată „finei” și explozia sticlei de șampanie care a „sărutat” bordajul au fost salutate de un cor de sirene. Sărbătoarea a continuat în elegan-ta sală de protocol de la etajul VII al blocului administrativ, unde gazdele au oferit un cocktail și un spectacol artistic de excepție. Corala Armonia a încântat publicul cu un program de colinde de Crăciun, iar ansamblul de dansuri grecești „Asteria” a plutit pe aripile minunatelor cântece elene. „Histria Gemma” are lungimea de 180 m și lățimea de 32,20 m. Nava poate transporta 40.000 tone de produse petroliere sau substanțe chimice, la un pescaj de 10.5 m. Motorul principal are puterea de 12.450 HP și asigură o viteză de 15 noduri. Capacitatea tancurilor sale de marfă este de aproape 50.000 mc. Proiectul a fost coordonat de inginerul navalist Marius Cornea. Simion Demidov, comandantul tan-cului chimic, a declarat că nava urmează să plece în primul voiaj după data de 7 ianuarie 2010. „Am navigat pe aproape toate navele din această serie, începând cu primul tanc chimic, Histria Perla - a afirmat lupul de mare. Este o navă excelentă, foarte stabilă și cu o mare manevrabilitate. Piloții din toate porturile au remarcat aceste calități.” În 2008, tancul chimic de 41.000 tdw fabricat la SNC a fost declarat cea mai bună navă din categoria ei, de pe piața internațională. După anul 1990, compania constănțeană a fost singurul șantier naval din țară care proiectat și construit o navă, respectiv tancul chimic de 41.000 tdw. Acesta este printre puținele proiecte sută la sută românești, de mare succes pe piața internațională, realizate de industria noastră națională în ultimii 20 de ani.