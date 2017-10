Bogdan Huţucă: „Nimeni nu mi-a cerut să nu execut silit navele statului“

„Afacerea ferry-boat“

Bogdan Huțucă: „Nimeni nu mi-a cerut să nu execut silit navele statului“

Postul de televiziune Realitatea TV a prezentat, pe 13 ianuarie 2010, o convorbire telefonică care ar fi fost înregistrată de SRI, cu mandatul DNA, în afacerea cu motoarele de la UCM Reșița. Din ea rezultă că ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, îi spune senatorului Mircea Banias: „M-am săturat de mizeriile omului tău din port. El, șeful ANAF Constanța și cel cu feribotul sunt toți înțeleși... cretinii dracului.” Pentru că ministrul face referire la „șeful ANAF Constanța”, adică la Bogdan Huțucă, directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice, i-am solicitat acestuia să explice ce legătură are cu rambursărilor ilegale, din afacerea cu motoare. „Rambursarea de TVA în afacerea UCM Reșița este cantonată în zona București - a declarat Huțucă. În mod clar este o confuzie extrem de gravă pe care au făcut-o cei de la Realitatea. Înregistrarea prezentată pe post nu are nicio legătură cu acest caz. Pe de altă parte, sunt surprins de ceea ce s-a spus în acea convorbire. Singurul lucru pe care vi-l pot spune despre ferry-boat-uri, în relația cu DGFP Constanța, este că noi ne-am apucat să le executăm silit, fiindcă proprietarul are datorii la bugetul general consolidat. Noi am făcut somații, am pus popriri pe conturi, am sechestrat navele. Nimeni nu m-a sunat în legătură cu această companie, să-mi spună: „Ai grijă!” sau „Nu-i corect ce faci!”. N-am avut niciodată o astfel de discuție.” Pentru cei ce nu știu, trebuie precizat că Societatea Comercială de Transport Maritim și de Coastă „CFR Ferry - Boat” SA a luat naștere în baza HG 801, din 25 iulie 2007, prin transformarea serviciului de ferry-boat, din cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar „CFR Marfă”. Proprietarul este statul, iar cel ce coordonează activitatea sa și îi aprobă bugetul de venituri și cheltuieli este chiar Ministerul Transporturilor. Încă din primul an de activitate, societatea a ajuns într-o situație falimentară. La vremea respectivă, ziarul „Cuget Liber” a publicat o amplă anchetă despre cauzele dezastrului economic. În 2008, societatea a înregistrat o pierdere de 7.327.580 lei, iar 2009, de 4.272.236 lei. Bugetul pe 2010 a fost aprobat din start, de către minister, cu o pierdere brută de 4.833.640 lei, ca o dovadă a neputinței sale de a aduce societatea pe linia de plutire. Datoriile societăți au crescut în continuu, iar creditorii au început să o încolțească în justiție. Pentru restanțe la bugetul de stat în valoare de 374.539 de lei (conform situației existente la 30.09.2010), DGFP Constanța a impus procedura de executare silită a ferry-boat-urilor „Mangalia“ și „Eforie”. Acestea se aflau în conservare de doi ani de zile, pentru că nu mai pot fi puse în exploatare.