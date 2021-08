„Boboc, caut coleg de apartament!” Unde sunt cele mai mici chirii în Constanţa

Chiar dacă suntem încă în plin sezon estival, bobocii care au intrat vara asta la facultate sunt în căutare de cazare. Mai au o lună şi un pic la dispoziţie până începe anul universitar şi mulţi nu vor să stea la cămin. Preferă să se unească câte doi, trei colegi şi să-şi închirieze un apartament. Care sunt preţurile şi în ce zone sunt chiriile mai mici am aflat şi noi după o documentare pe teren.Mai este puţin şi începe noul an universitar. Proaspeţii studenţi care sunt din alte localităţi sau judeţe şi vor studia în Constanţa sunt în căutare de cazare. Au pornit de acum să caute o locuinţă, mai ales că vor să îmbine plăcutul cu utilul. Mai sunt mai bine de şase săptămâni şi vor să profite de vremea frumoasă, să se distreze, să facă plajă. „E cel mai tare să fii student în Constanţa, mai ales vara. Poţi merge la plajă, ai unde să te distrezi. Eu stau cu o colegă de facultate şi împărţim de trei ani un apartament de două camere în zona Tomis Nord. Anul trecut chiria a fost 300 de euro şi cu tot cu întreţinere plăteam aproximativ 1.000 de lei. Să vedem cât ne va lua din toamnă că nu am discutat cu proprietarul încă.Ne-a lăsat să stăm şi în vară cu aceeaşi bani”, ne-a spus Ioana T., studentă din Bacău. Unii proprietari nu sunt de acord să ţină studenţii şi peste vară, pentru că spun ei, se câştigă bani mai mulţi în sezon. „Am un apartament de trei camere şi îl închiriez la sezonişti. Din toamnă am studenţi, dar când vine vacanţa de vară, le zic să plece acasă. De la sezonişti, numai pe o noapte scot 900 de lei pe apartament. Dacă e lună bună câştig şi 27.000 de lei”, ne-a spus M.C., proprietar din Constanţa care a vrut să rămână anonim.Apartamente de închiriat mai ieftine, la periferieOferta bogată la apartamente de închiriat şi preţurile accesibile sunt acum la jumătatea lunii august. Din septembrie deja preţurile mai cresc, iar ce a fost ieftin şi aproape de universitate se dă ca pâinea caldă. La o primă vedere pe Internet oferta este bogată şi ai de unde alege. În Zona Tomis Nord, campus la intrare în Mamaia şi cea din centru unde este sediul vechi al universităţii, preţurile apartamentelor de două camere pornesc de la 270 de euro pe lună şi ajung la 500 de euro, pentru două camere în blocurile nou construite. Garsonierele sunt destul de costisitoare, iar să împarţi acelaşi spaţiul mic cu cineva, trebuie să fii destul de apropiat. O garsonieră de 33 metri pătraţi utili se închiriază într-un bloc nou lângă Campus cu 400 euro pe lună. O chicinetă de 32 de metri pătraţi, la Cireşica, se oferă spre închiriere la preţul de 250 euro pe lună. Sunt garsoniere mai ieftine în zona Far, la 180 de euro pe lună şi în zona Cet, într-o vilă la preţul de 1.000 lei pe lună. Apartamentele cu trei sau patru camere, în zonele de la periferia Constanţei ar putea fi o soluţie pentru bugetele situate între 370 şi 500 de euro. Suma împărţită la trei nu ar fi atât de mare, dar mare atenţie la întreţinere ! Dacă apartamentul nu are centrală proprie, agentul termic ar putea fi o problemă la costul facturii cu încălzirea. Cu cât sunt mai multe persoane la întreţinere cu atât utilităţile sunt mai scumpe. Şi cum se anunţă pentru această iarnă gaze mai scumpe şi curent electric la preţ crescut, poate, totuşi, căminul ar fi o soluţie mai convenabilă!