BNS şi Cartel Alfa trec prin „chinurile“ fuziunii

BNS și Cartel Alfa trec prin „chinurile“ fuziunii

Fuziunea Blocului Național Sindical cu Cartel Alfa este „pe țeavă”. În prezent, între cele două mari confederații au loc „discuții de armonizare” la nivelul filialelor județene, au declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gheorghe Ilie, vicepreședinte al BNS, și Liviu Apostoiu, vicepreședinte al Cartel Alfa.Fără orgolii și frâneCei doi lideri confederativi au fost prezenți, în cursul zilei de ieri, la întâlnirea dintre staff-urile filialelor din județul Constanța. „Fuziunea nu trebuie să se producă doar la vârful piramidei - afirmă Apostoiu. La nivelul județelor, din două filiale trebuie să rămână una singură, reprezentativă. La fel trebuie procedat în cazul federațiilor sectoriale.”Odată cu fuziunea structurilor sindicale vor dispărea funcțiile care se dublează, iar numărul liderilor se va reduce. Este firesc ca un asemenea proces să rănească orgolii, să lezeze interese și să întâmpine bariere.„Până acum nu au existat probleme de acest fel - dă asigurări Gheorghe Ilie. Sperăm să nu fie nici de acum încolo. Să nu uităm că noi am participat la numeroase acțiuni comune. Doctrinar și din punct de vedere al strategiei, cele două confederații se aseamănă foarte mult.”Nu există un calendar strict al fuziunii, spune Apostoiu. În aprilie-mai 2012 va avea loc o reuniune comună a celor două confederații. Se vor discuta problemele apărute la întâlnirile filialelor județene și ale fede-rațiilor. Atunci va fi stabilit calen-darul unificării.„Ambele confederații consi-deră că este nevoie de circa doi ani pentru a rezolva toate problemele. Sunt și aspecte de ordin patrimonial, e vorba și de proiectele în care confederațiile sunt parteneri sau beneficiari. Un lucru este sigur: vom realiza fuziunea întrucât atât la bază, cât și la vârf există dorința de a face acest lucru” - afirmă Gheorghe Ilie.Structura rezultată din fuziune va ajunge la peste 700.000 de membri, dacă se ține cont de efectivele înregistrate în acest moment. „Este greu să spunem câți membri vor fi în momentul fuziunii. Sunt sectoare economice care se destructurează și din care forța de muncă, inclusiv sindicaliștii, pleacă. Pe de altă parte, suntem preocupați de recrutarea de membri și de înființarea de sindicate. Sunt sectoare întregi în economie nesindicalizate” - a spus Apostoiu.Vasile Oțelea, liderul BNS - Filiala Constanța, reamintește că au mai existat tentative de unificare a mișcării sindicale, eșuate din păcate. El este convins că BNS și Alfa vor fuziona, întrucât acționează de multă vreme împreună. Organizația pe care el o conduce are circa 11.000 de membri din industria navală, activitatea portuară, Poștă, transportul în comun și altele.Ion Caraignat, liderul filialei locale a Cartel Alfa, a precizat că aceasta este cea de a treia întâlnire cu colegii din BNS, pe tema unificării. „Consider că fuziunea e necesară. Mișcarea sindicală trebuie reformată” - a spus el. Filiala pe care o prezidează cuprinde 18.000 de membri din sectorul bugetar, în principal, din energetica nucleară, din industria portuară și așa mai departe.Nicio înțelegere politică, dar…Fuziunea BNS și Cartel Alfa este răspunsul celor două organizații la acțiunea de destructurare a mișcării sindicale, promovată de actuala coaliție guvernamentală, pe timpul Cabinetului Boc.„Ultimul imbold l-a constituit desființarea contractului colectiv de muncă la nivel național și modificarea sistemului reprezentativității, ceea ce aproape ne pune în imposibilitatea de a mai avea contracte de muncă la nivel de bază” - afirmă vicepreședintele Cartel Alfa.Ce efecte politice are lipsa dialogului social cu actuala putere? Va conta în plan electoral?„Lucrurile sunt în acest moment foarte clare. Nu va exista niciun fel de angajament față de niciuna dintre forțele politice. În timp, nu știm cum vor evolua lucrurile. Este foarte adevărat că am avut o întâlnire cu USL. În acea întâlnire s-au schițat câteva direcții de acțiune, constituirea unor grupuri de lucru comune și fiecare parte să vină cu expertiza proprie în încercarea de a asambla niște planuri de anvergură națională pentru schimbarea care este dorită de majoritatea populației românești. Aceasta se face într-un regim transparent de aducere la un numitor comun al intereselor, nu neapărat de susținere politică pe termen lung sau în campanie” - a spus Gheorghe Ilie.