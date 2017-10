BNS îşi ascute săbiile pentru marea bătălie din toamnă

BNS își ascute săbiile pentru marea bătălie din toamnă

În timp ce politicienii atacă turul doi al alegerilor locale, Blocul Național Sindical își vede de ale sale. Consiliul național al confederației s-a reunit timp de două zile, la Mamaia, pentru a pune la cale viitoarele acțiuni. Lupta pentru puterea politică, pasiunile și emoțiile stârnite de bătălia electorală par să le fie străine liderilor sindicali. Agenda le este prea încărcată cu teme ce țin de piața muncii, venituri, prețuri și puterea de cumpărare a salariilor. Cum se câștigă un război „Consiliul Național al BNS privește detașat tot ceea ce se întâmplă în viața politică – susține Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. Evident sunt colegi de ai noștri care au simpatii politice, apropieri de un anumit partid, la nivel de teritoriu. Unii sunt prieteni cu PSD, alții cu PNL, PD-L sau UDMR. Oamenii au avut libertatea de opțiune, fiind vorba de interesul local. Dar confederația nu s-a implicat de loc în opțiunile și deciziile lor.” Explicația liderului este și un răspuns la articolul critic publicat de Cuget Liber, sub titlul „Vasile Oțelea și Temur Ibram au băgat BNS în patul vechiului PSD – echipa Mazăre”. La reuniunea de la Mamaia, confederația a analizat ce a câștigat și ce a pierdut în marile confruntările salariale din prima parte a anului. „Am avut, în această primăvară, un hop pe care l-am trecut cu bine. Am demonstrat că, în România, dacă ești bine organizat, dacă ai o expertiză tehnică și juridică de calitate, poți să câștigi bătăliile. Poți să-ți reprezinți membrii de sindicat cu demnitate și să ai performanțe în negocieri. Mă refer la conflictul de la Dacia Renault, care a fost urmat de o succesiune de conflicte mai mici. Toate au fost câștigate, cu rezultate foarte bune la negocierile colective” – afirmă Dumitru Costin. Febra banului BNS este cuprins de febra banului european, care a pus stăpânire pe toată suflarea românească, odată cu lansarea fondurilor structurale. Prioritatea sa absolută o reprezintă atragerea acestor finanțări. Confederația și-a constituit o unitate de elaborare și administrare de proiecte. În numai două luni, ea a depus 11 proiecte, din care s-au aprobat, deja, 5 proiecte. Altele sunt în curs de elaborare. Pentru ce are nevoie BNS de banii comunitari? „Obiectivele noastre vizează creșterea rolului organizațiilor sindicale în piața muncii –explică liderul. Ele trebuie să devină furnizoare de servicii de educare, de formare profesională continuă, de mediere în piață, astfel încât să-i ajutăm pe oamenii care sunt supuși riscului de a-și pierde locurile de muncă, în urma procesului de restructurare a întreprinderilor. Interesul nostru este să creștem calitatea oamenilor noștii, pentru că o dată cu ea crește valoarea lor de piață. Dacă acum 10 ani de zile exista un excedent pe piața forței de muncă, acum ne confruntăm cu un deficit, care se cronicizează.” La Mamaia, consiliul a aluat hotărârea de a reorganiza filialele județene. Acestea vor avea structuri proprii, oameni plătiți, experți. Ele vor avea capacitatea de a presta servicii, de a fi eficiente. Prin această măsură – afirmă președintele BNS – se reduce dependența liderilor de filiale de companii și de managementul lor. Filialele vor deveni independente economic, capabile să stea pe picioarele lor. „Independența și profesionalismul le va da puterea să lupte mai bine și mai eficient pentru oameni, să facă să crească încrederea oamenilor în lideri și în ideea de sindicat” – este convins Dumitru Costin. Mai rămâne ca liderii de filiale să demonstreze că preferă independența în locul aservirii aducătore de profit personal. Dureri mocnite La reuniunea de la Mamaia, s-a decis organizarea unei acțiuni de protest, de amploare, în București, în luna septembrie. BNS apreciază că în politica de prețuri din România, lucrurile au scăpat de sub control. Este dat ca exemplu cazul energiei electrice. Confederația consideră că actualul guvern nu respectă Legea 13/2007, care îl obliga să reglementeze statutul de consumator vulnerabil de resurse energetice. Pe cale de consecință, ar fi trebuit să stabilească subvențiile acordate categoriilor sociale vulnerabile și să le cuprindă în bugetul de stat. „De ce organizăm acțiunea în septembrie, pentru că este momentul în care încep discuțiile asupra bugetului pe 2009 – spune președintele BNS. Vrem să-i convingem pe guvernanți să introducă aceste mecanisme, pentru a sprijini cetățenii aflați în nevoie. Pe de altă parte, ținta noastră o reprezintă salariul minim. Guvernul are un angajament luat în fața noastră, la începutul acestui an, privitor la acesta. Acum trebuie ajustat, pentru că indicatorii arată că se menține ritmul de creștere economică.”