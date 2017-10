BNS îndeamnă populaţia să dea în judecată ANRE şi Guvernul României

Informând-o că a fost păgubită la plata curentului electric

BNS îndeamnă populația să dea în judecată ANRE și Guvernul României

„Stimate consumator, suntem obligați să vă aducem la cunoștință faptul că, în intervalul 1.01.2004 - 1.07.2007 ați plătit facturi la energia electrică mai mari cu cel puțin 20% decât ar fi trebuit.“ Astfel începe mesajul adresat consumatorilor casnici de către Blocul Național Sindical. Confederația le oferă celor păgubiți o cale pentru a-și recupera banii plătiți în plus. Ei sunt sfătuiți să înainteze o plângere prealabilă Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE plus o cerere de chemare în judecată a acesteia și a Guvernului României. Facturi umflate cu 40% Acțiunea de informare a populației, declanșată de confederația sindicală, a debutat după ce „am demonstrat legătura trainică dintre «băieții deștepți» și funcționarii ANRE. Relația s-a consolidat pe fondul lipsei de interes și de respect față de lege pe care o manifestă guvernul. Conform Legii nr. 13/2007, Executivul și ANRE aveau obligația să elaboreze un set de acte normative, care trebuiau să intre în vigoare în această toamnă. Rolul lor ar fi acela de a crea un echilibru în mecanismul de alocare a resurselor din coșul energetic. Se știe că energia electrică, în funcție de modul de producere, are costuri și prețuri diferite. Deoarece nu există o asemenea reglementare, «băieți deștepți» s-au înfipt și contractează «la blană» cantitățile de energie din sursele cele mai ieftine, lăsând populației curentul electric cel mai scump“ - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, Dumitru Costin, președintele BNS. Liderul sindical precizează că un act normativ anterior interzicea o asemenea practică, fapt ce îi permitea consumatorului casnic să obțină un preț rezonabil. „Cu toate acestea, «băieții deștepți» de la ANRE nu au respectat legea.” După calculele BNS, consumatorii din regiunea Muntenia au plătit facturi energetice cu aproape 40% mai mari decât ar fi trebuit să fie conform legii. Urmează să se facă socoteala pentru fiecare regiune în parte. Campanie pentru cei vulnerabili „Am lansat o campanie de acțiuni legale. În primul rând o sesizare către primul ministru, sub autoritatea căruia se află ANRE, și către șeful acestei instituții, ca să stopeze matrapazlâcurile astea. Iar dacă nu, va urma chemarea în instanță a ANRE, în solidar cu Guvernul României, pentru recuperarea banilor. Am făcut un model de sesizare, pe care îl punem la dispoziția tuturor celor ce se simt afectați, să-l completeze în nume personal și să-l depună la filialele noastre. Noi le vom strânge și mergem cu acțiunea în justiție, în numele lor. În afară de aceasta, vom face o sesizare scrisă către comisarul european pentru energie, că se încalcă directiva privind regle-mentarea pieții europene de energie. Autoritățile române au uitat că suntem în UE, de la 1 ianuarie 2007. Se comportă ca înainte de aderare. Piața energetică europeană este una cu reguli, care trebuie să protejeze consumatorii vulnerabili. Acest concept se referă la consumatorii casnici, care trebuie apărați, pentru că nu dispun de resurse pentru a plăti prețuri mari. Având în vedere că prețurile o iau la deal, guvernul ar fi trebuit să prevadă în bugetul de stat pe 2008 subvenții. 