În această perioadă,

BNS implementează proiecte europene în valoare de 7,5 milioane de euro

În această perioadă, Blocul Național Sindical (BNS) implementează trei proiecte finanțate din fonduri europene ce au ca obiectiv dezvoltarea resurselor umane. Proiectele și stadiul implementării lor au fost prezentate vineri la Constanța, de către reprezentanții sindicali locali. Un prim proiect se referă la dezvoltarea rolului femeii în societatea românească. Proiectul ESTHR are o valoare de 2,5 milioane de euro și este cofinanțat din Fondul Social European. „Principalul obiectiv al programului este de a sprijini femeile și de a forma o cultură antreprenorială, dar și de a combate discriminarea din România. Practic, noi oferim consiliere gratuită și confidențială, prin telefon, e-mail sau față în față. În același timp, la implementare participă și instituții importante de combatere a discriminării între sexe”, a declarat Alina Dragu, coordonator al proiectului ESTHR. Sediul centrului de consiliere din regiunea de sud-est este la Brăila. În plus, din toamnă, BNS va organiza un concurs de proiecte. Cele mai bune 40 de planuri de afaceri realizate de femeile din România vor fi premiate cu aproximativ 7.000 de euro. Un alt proiect implementat de federația sindicală este „Acces la fondurile structurale pentru partenerii sociali”, în parteneriat cu Confederația Patronală din Industria României „Conpirom” și Fundația „Giacomo Brodolini”. Faza a doua a proiectului a început, iar în mai, federația va organiza trei seminarii în urma cărora vor fi alese trei persoane specializate în accesarea fondurilor europene. Potrivit reprezentanților Conpirom, constănțenii sunt fruntași la completarea de chestionare, însă rămân codași la capitolul informații cu privire la accesarea fondurilor structurale. Pentru a compensa lipsa de informații, din toamnă, se vor organiza și cursuri de management al proiectelor europene. Valoarea totală a proiectului „Acces la fondurile structurale pentru partenerii sociali” este de aproape 18,5 milioane lei (aproximativ 4,5 milioane de euro). Cel de-al treilea proiect european se referă la instruirea liderilor sindicali. „Proiectul are o valoare de 500.000 de euro și este finanțat prin Programul Operațional Sectorul Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU. În acest moment, suntem la faza amenajării spațiului, unde programul va fi implementat. Obiectivul proiectului este de a pregăti liderul sindical în regiunea de sud-est a României, pentru a face față negocierilor dure cu patronatele din economia românească”, a explicat Vasile Oțelea, președintele BNS, filiala Constanța.