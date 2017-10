BNS cere ratificarea legislaţiei privind plângerile colective

BNS cere ratificarea legislației privind plângerile colective

„BNS cere președintelui României, ratificarea Protocolului Adițional referitor la plângerile colective, încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995, la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare la Torino, la 18 octombrie 1961" – se arată într-un comunicat de presă.„Chiar dacă România a ratificat, în anul 1999, Carta Europeană Revizuită (cel mai important tratat pan-european de drepturi sociale din cadrul Sistemului European de Protecție a Drepturilor Omului), din punctul nostru de vedere ne aflăm încă departe de o recunoașterereală și o protecție eficientă a drepturilor sociale, ceea ce ne îndepărtează de valorile fundamentale ale democrației și afectează inclusiv dreptul la demnitate al indivizilor.În activitatea să din ultimii ani, Blocul Național Sindical a adus de nenumărate ori în atenția opiniei publice Carta Socială Europeană și obligațiile pe care România și le-a asumat prin ratificarea acesteia. Tocmai de aceea am inițiat dezbateri pe această temă și am apreciat faptul că un grup de parlamentari și-au asumat acest demers propus de BNS, în interesul cetățenilor români.Începând din 2015 Parlamentul României a avut în dezbatere Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului Adițional referitor la plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie1961.Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților în data de 22.04.2015, Camera Deputaților fiind prima cameră sesizată, însă Senatul României a respins proiectul invocând faptul că „în conformitate cu prevederile constituționale înscrise la alin.(1) al art. 91 - Atribuțiile în domeniul politicii externe: președintele încheie tratate internaționale în numele României, negociate de Guvern, și le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil.Celelalte tratate și acorduri internaționale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege.”Astfel, în raportul comun al Comisiei de politică externă și Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului cele 2 comisii au apreciat, referitor la textul constituțional de mai sus, că aceste prevederi: “sunt incidente în acest demers legislativ și s-a apreciat ca fiind relevante în ceea ce privește dreptul exclusiv al președintelui României de a supune spre ratificare astfel de acte internaționale”.Având în vedere că:- întreaga motivație care a stat la baza respingerii acestui proiect de act normativ de către Senat ține de procedura de inițiere a proiectului de lege și că, așa cum rezultă din aceste interpretări normative, singura instituție care are calitatea de a promova acest proiect de act normativ este Președintele României,- pentru întărirea sistemului democratic din România și a consolidării drepturilor omului este necesară ratificarea Protocolului Adițional la Carta Socială Europeană, am adresat domnului președinte, o solicitare de sprijin pentru promovarea acestui proiect de lege pentru ratificarea Protocolului Adițional referitor la plângerile colective încheiat laStrasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană și de a transmite Parlamentului, spre ratificare acest proiect de act normativ.Din cauza faptului că mecanismul reclamațiilor colective (atașat Cartei Sociale), nu a fost a fost ratificat de România, încălcările prevederilor Cartei s-au perpetuat, iar luările de poziție ale partenerilor sociali au rămas simple mesaje transmise în spațiul public.În acest context, considerăm că România ar trebui să ratifice Protocolul Adițional privind sistemul reclamațiilor colective, acesta fiind în scopul demersului nostru înaintat domnului președinte Klaus Iohanis.”