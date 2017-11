BNS a declanşat "contrarevoluţia fiscală"

BNS a declanșat "contrarevoluția fiscală"

■ Guvernul Tudose a aprobat OUG de modificare a Codului fiscal■ Dumitru Costin, președintele BNS, în fruntea protestatarilor din ConstanțaȘtafeta acțiunilor de protest organizate de Blocul Național Sindical, împotriva așa-zisei revoluții fiscale, a fost preluată de sindicatele din județul Constanța. Ieri, în fața Prefecturii județului, se aflau circa 200 de sindicaliști, din cei 1.000 anunțați.Prezent în mijlocul protestatarilor, Dumitru Costin, președintele confederației sindicale, le-a declarat ziariștilor următoarele: „Nu ne vom opri din acțiunile de protest. Sindicatele din Constanța, dar și din toată țara, au probleme mari cu organizarea acestora, întrucât se pune presiune pe lucrătorii din instituțiile bugetare, mai nou și în firmele cu capital privat în care sunt legături politice, să nu iasă la protest. Ieri s-a încercat, printr-o «lovitură de palat», spargerea unității sindicale. Activiștii sindicali din teritoriu și reprezentanții organizațiilor patronale au fost convocați la prefecturi, pentru a-i convinge că măsurile fiscale sunt bune. Guvernul dorea să intre în ședință, pe calul alb, și să spună că liderii din județe nu-i ascultă pe cei de la nivel național. Dar surpriză, niciun reprezentant al BNS nu a dat înapoi. Toți s-au declarat împotriva transferului contribuțiilor sociale.În repetate rânduri am atras atenția că programul de guvernare are o ticăloșie în el: propune eliminarea unui număr de taxe, printre care și cele ce vizează contribuțiile la șomaj, asistență pentru persoanele care au în îngrijire copii, pentru cei cu boli profesionale, pentru concedii medicale, pentru fondul de garantare a creanțelor salariale. Au spus că sunt nebun. Apoi a ieșit ministrul Olguța Vasilescu și mi-a dat dreptate, după care au „născut” taxa de solidaritate. Vom avea o perioadă în care angajatorii, pe actualele contracte de muncă, vor trebui să mute contribuțiile, dacă vor vrea. În privat, unde sunt 3 milioane de salariați, domnește liberul arbitru. Măsurile tranzitorii, prin care capitalul privat urma să fie obligat să mărească salariile, lipsesc din OUG de modificare a Codului fiscal.Impasul devastator va veni după data de 1 ianuarie 2018. Orice cetățean va plăti din salariul brut 45% sub formă de taxe și impozite. Toată lumea le spune guvernanților că e o nebunie mutarea contribuțiilor, că nu aduce un beneficiu real salariaților și mediului de afaceri. Mai mult, creează probleme comunităților locale, întrucât 28% din bugetele locale provine din taxele pe salariile lucrătorilor. Cu siguranță, bugetul Constanței va fi păgubit de sume importante. Despre ce descentralizare se poate vorbi când nu ai bani și aștepți să-ți dea de la Centru?”Liderul BNS a declarat că acțiunile de protest vor continua la Oradea, Ploiești, Timișoara și Cluj Napoca. De asemenea, după publicarea ordonanței de urgență în „Monitorul Oficial”, vor fi folosite toate pârghiile juridice împotriva ei, întrucât actul normativ „încalcă brutal prevederi din Constituția României”. „Vom sesiza Avocatul Poporului, astfel încât acesta să intervină la Curtea Constituțională. Nu vom opri bătălia!”, a promis liderul sindical.Întrebat dacă BNS va declanșa greva generală, Dumitru Costin a explicat că, începând din anul 2011, în urma modificării Legii dialogului social, de către Guvernul Boc, organizarea acesteia, în condiții legale, a fost blocată.Cu două ore înainte de începerea acțiunii de protest de la Constanța, Guvernul a aprobat măsurile fiscale. Ministrul Finantelor, Ionuț Mișa, a prezentat modificările aduse Codului fiscal, susținând că „aduc importante beneficii pentru cetățeni și firme”.Pe scurt, acestea sunt următoarele, conform prezentării făcute de Ionuț Mișa: • reducerea impozitului pe venit la 10% pentru salarii, pensii, chirii, dobânzi, drepturi de autor, alte venituri, cu excepția dividendelor. • reducerea contribuțiilor sociale cu 2%; • transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Toate aceste trei măsuri cumulate vor avea ca efect creșterea venitului net al angajatului fără ca angajatorul să plătească mai mult la stat, plus creșterea contribuțiilor pentru pensii. OUG reduce numărul contribuțiilor de la nouă la trei: CAS, CASS și contribuția pentru muncă. Măsura reduce birocrația și simplifică elementul de administrare fiscală; • majorarea nivelului salariului brut de la care se acordă deducerile. Măsura e luată pentru salariații cu venituri mici și este o formă de ajutor, dat fiind că deducerile se scad din baza impozabilă. Pentru cei ce au persoane în întreținere se acordă deduceri în funcție de numărul persoanelor în întreținere;• transpunerea Directivei europene 1164 ATAD. „Măsura e contestată pentru că limitează deductibilitatea dobânzilor realizate între firmele din acelaș grup”; • deductibilitate pe lanț la TVA;• în cazul accizelor și taxelor speciale, sancțiunea complementară este confiscarea mijloacelor de transport și depozitare;• contribuabilul va putea opta pentru achiziționarea altui dispozitiv (PC, smartphone), prin care să tipărească bon fiscal, fără a fi obligat să cumpere o casă de marcat.