BNR stimulează relansarea creditării

Banca Națională a României a dat un nou impuls pieței creditării. În ședința din 4 februarie 2015, consiliul de administrație al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25 la sută pe an de la 2,5 la sută, începând cu data de 5 februarie 2015.În plus, banca centrală a decis: - îngustarea coridorului simetric format din ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/-2,00 puncte procentuale de la +/-2,25 puncte procentuale. Astfel, începând cu data de 5 februarie, rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se va reduce la 4,25 la sută pe an de la 4,75 la sută, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 0,25 la sută;- gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar;- menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.CA al BNR a analizat și aprobat raportul trimestrial asupra inflației, docu-ment care va fi prezentat publicului într-o conferință de presă organizată în data de 9 februarie 2015.