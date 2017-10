BNR şi-a schimbat look-ul de internet

BNR și-a schimbat look-ul de internet

Ştire online publicată Marţi, 10 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Națională a României (BNR) și-a lansat ieri noul site, deși acesta a fost indisponibil în cea mai mare parte a zilei. Din câte am apucat să vedem, schimbarea majoră este renunțarea la vechiul fond albastru obositor și trecerea la un format clasic de news (scris albastru pe alb). Astfel, managerii, ziariștii și restul națiunii pot vedea mai clar cum euro șterge pe jos cu leul nostru amărât. Astfel, potrivit informațiilor furnizate de BNR, cele mai accesate informații (cursul valutar, rata dobânzii, ținta inflației, valoarea actuală a inflației și știrile de ultimă oră) au fost mutate pe pagina de start a site-ului, pentru vizibilitate maximă. În plus, cei interesați se pot abona la newsletterul băncii centrale și pot descărca date statistice în diferite formate (csv, excel, xml, html). OK, asta se putea face și înainte, ce-i drept, doar că acum ajungi un pic mai repede la „locul faptei”. De asemenea, au fost introduse domenii noi, respectiv „Sisteme de plăți”, „Stabilitate financiară” și „Statistică interactivă”. Noul site poate fi accesat la adresele www.bnro.ro, www.bnr.ro, www.bancanationala.ro, www.nbr.ro și www.nationalbank.ro.