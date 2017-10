BNR reduce dobânda cheie la 7,5%, pentru a debloca creditarea

Ştire online publicată Miercuri, 06 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Națională a României (BNR) a coborât ieri dobânda-cheie cu 0,5 puncte procen-tuale, până la 7,5%, surprin-zând piața, care miza pe o menținere a nivelului dobânzii sau pe o reducere cu cel mult 0,25 puncte procentuale. BNR a mai decis, în prima ședință a anului, și menținerea ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele băncilor. Nivelul actual al dobânzii-cheie nu a mai fost atins din octombrie 2007, când BNR a majorat dobânda de la 7 la 7,5% pe an. Potrivit datelor băncii centrale, concluziile exacte ale ședinței de ieri sunt următoarele: „reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,5% pe an de la 8% pe an, începând cu data de 6 ianuarie 2010, gestionarea fermă a lichidității din sistemul bancar în vederea consolidării transmisiei semnalelor de politică monetară și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplica-bile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit”. Cei mai mulți analiști mizau pe o menținere a nivelului dobânzii cheie, la 8%, pe fondul incertitudinilor privind politica fiscală și al presiunilor inflaționiste. În cel mai bun caz, se aștepta o scădere ușoară a dobânzii cheie, de la 8 la 7,75%. BNR a transmis însă un mesaj clar – creditarea trebuie să fie reluată, pentru a putea debloca multe segmente ale economiei. În consecință, ne putem aștepta la o ieftinire a creditelor, singura soluție viabilă pentru a crește consumul. De altfel, cei mai mulți bancheri apreciază că reducerea dobânzii de politică monetară nu se va opri aici, banca centrală având motive să coboare chiar și mai mult nivelul, în ședințele din 2010. Pentru viitor, ei cred că BNR va reduce și nivelul rezervelor minime obligatorii. În 2009, banca centrală a scăzut dobânda cheie de cinci ori, de la 10,25 la 8%, și a coborât nivelul rezervelor minime obligatorii solicitate băncilor comerciale la 15% din pasivele în lei și 25% din cele în valută. Ultima decizie privind scăderea rezervelor minime obligatorii a fost luată în cadrul unei ședințe-surpriză, de la mijlocul lunii noiembrie, când s-a decis reducerea de la 30 la 25% pentru pasivele băncilor în valută, ca urmare a amânării tranșei a treia din împrumutul extern al României de la FMI, ce ar fi trebuit să fie livrată în decembrie anul trecut. Următoarea ședință de politică monetară a BNR va avea loc pe 3 februarie.