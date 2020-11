BNR menține neschimbată politica de dobândă monetară

menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,50 la sută pe an;



- menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 2,00 la sută pe an;



- reducerea ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele în valută ale instituțiilor de credit la nivelul de 5 la sută de la 6 la sută începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie -23 decembrie 2020 și menținerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei la nivelul de 8 la sută.





Întrunit în ședința din data de 12 noiembrie 2020, consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a hotărât următoarele: