BNR dă semnalul scumpirii creditării

Deciziile consiliului de administrație „vizează readucerea și menținerea ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5%±1%, inclusiv prin ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe orizontul mai îndepărtat de timp, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală, și în condiții de protejare a stabilității financiare”, se arată în comunicatul BNR.





Rata anuală a inflației a urcat abrupt, în ultima perioadă, de la 3,94%, în iunie 2021, la 4,95%, în iulie 2021, și la 5,25%, în luna august. Creșterea a fost determinată și în acest interval aproape integral de componente exogene ale indicelui prețurilor de consum, mai cu seamă de majorarea considerabilă a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice în luna iulie, și într-o mai mică măsură de continuarea scumpirii combustibililor, preponderent pe seama categoriei non-benzină și motorină.





Ca întotdeauna, măsura de creștere a ratei dobânzii de politică monetară va fi urmată de o scumpire a creditării, fapt ce va afecta investițiile mediului de afaceri și ale populației, dar și consumul.





Începând cu data de 6 octombrie 2021, rata dobânzii de politică monetară a fost majorată de la 1,25% la 1,50% pe an. Decizia a fost luată de consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care a mai hotărât următoarele:- majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit de la 0,75% la 1,00% pe an;- majorarea ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) de la 1,75% la 2,00% pe an;- păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.