BNR cere credite mai ieftine, ca să resusciteze creşterea economică

6,25% pe an, un nou minim al dobânzii cheie

BNR cere credite mai ieftine, ca să resusciteze creșterea economică

Banca Națională a României (BNR) a decis în ședința de ieri să reducă dobânda cheie cu încă un sfert de punct procentual, până la un nou nivel minim record de 6,25% pe an. În ianuarie, BNR a decis să reducă gradual dobânda de politică monetară, coborând de la 8% la 7,5%. Ritmul s-a menținut și în februarie, când dobânda a coborât la 7%. În martie, BNR a operat o nouă reducere, la 6,5% pe an. Nivelul actual, de 6,25% pe an, reprezintă un minim de la adoptarea actualului model de politică monetară, de la începutul anului 2000, necesar pentru trecerea la moneda euro. Semnalul BNR este cât se poate de clar – creditele trebuie să fie mai ieftine, pentru ca economia să-și poată reveni mai repede. Bancherii sunt însă de altă părere, susținând că reducerile graduale ale nivelului dobânzii cheie reflectă și o îngrijorare a BNR cu privire la creșterea economică extrem de lentă. „Ne așteptam la încă o reducere în pas mic a dobânzii. Ca și BNR, nici noi nu vedem o revenire spectaculoasă a economiei, în 2010. Mesajul BNR este ca dobânzile la credite să se apropie de dobânda cheie, iar cele la depozite să coboare sub acest prag. Nu este suportabil pentru bănci, din punct de vedere al riscului – ar putea ajunge dobânda cheie și la 4% pe an și creditele nu s-ar ieftini imediat, pentru că riscul în piață este mare acum și este reflectat de dobânzile practicate. De aceea, pentru finele lui 2010, dobânda cheie va fi probabil undeva la 6% pe an. Nu poate scădea mai mult”, a declarat, pentru Cuget Liber, Dumitru Dulgheru, economist al Băncii Comerciale Române (BCR). În urma deciziei băncii centrale scad automat și dobânda la facilitatea de credit (lombard), de la 10,5% pe an la 10,25% pe an, începând de astăzi, și la facilitatea de depozit, de la 2,50% la 2,25%. BNR a menținut ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) ale băncilor la nivelurile actuale, de 15% pentru pasivele în lei și de 25% pentru cele în valută, menționând, ca de fiecare dată, că va continua „gestionarea adecvată” a lichidității din sistemul bancar. În plus, conducerea BNR a analizat și aprobat și raportul trimestrial asupra inflației, care va fi prezentat mâine.