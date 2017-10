BNR a urcat prognoza de inflaţie la 3,2%

BNR a urcat prognoza de inflație la 3,2%

Banca Națională a României (BNR) a ridicat prognoza de inflație pentru acest an de la 3% la 3,2%. Guvernatorul Mugur Isărescu a precizat că spre deosebire de datele anterioare, noile informații arată că minimul de inflație așteptat să fie atins în primul trimestru din acest an nu va coborî sub 2%.