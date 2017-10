BNR a revizuit prognoza de INFLAȚIE pentru finalul anului 2016

Ştire online publicată Joi, 04 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

BNR a revizuit în scădere prognoza de inflație pentru finalul anului 2016, informează joi Agerpres.Inflația va rămâne în teritoriu negativ până la finalul acestui an, în condițiile în care în luna mai se estima o inflație de 0,6% la finalul lui 2016, a declarat joi guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu."Scenariul de bază relevă o traiectorie proiectată a ratei anuale a inflației semnificativ mai joasă decât cea previzionată anterior, în contextul persistenței la nivel global și regional a unui nivel scăzut al inflației, de natură să afecteze comportamentul inflației de bază, dinamica prețurilor volatile, dar și cea a prețurilor administrate. Noua prognoză păstrează profilul ascendent, în condițiile presiunilor inflaționiste exercitate de excedentul de cerere agregată și de costurile unitare cu forța de muncă. Astfel, traiectoria prognozată a ratei anuale a inflației înregistrează valori negative până la finele anului 2016, revine apoi în interiorul intervalului țintei pe parcursul anului 2017, rămânând la finalul acestuia sub punctul central al țintei (2,5%—n.r.)", a explicat guvernatorul BNR.În raportul asupra inflației prezentat în luna mai, BNR estima o inflație de 0,6% pentru finalul acestui an și de 2,7% la sfârșitul lui 2017.