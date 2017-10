BNR a redus dobânda cheie la nivelul minim istoric de 6,5% pe an

Ieri, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât reducerea dobânzii de politică monetară cu 0,5%, până la nivelul minim istoric de 6,5% pe an. Măsura este aplicabilă de astăzi, 30 martie 2010. Este a treia reducere din acest an cu jumătate de punct procentual, în încercarea BNR de a relansa creditarea și de a menține lichiditatea ridicată pe piața bancară românească. De asemenea, BNR a mai decis menținerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit, la 15%, respectiv 25%. „BNR are toate motivele să reducă dobânda de politică monetară, atât timp cât inflația scade”, a declarat guvernatorul Mugur Isărescu, la sfârșitul săptămânii trecute. Și într-adevăr, potrivit unei analize a băncii centrale, rata anuală a inflației a scăzut cu 4,49% în luna februarie 2010, după creșterea până la nivelul de 5,2% din ianuarie, ca efect temporar al șocului creșterii accizelor. De asemenea, reducerea vine într-un moment în care leul s-a apreciat, iar în unele sectoare ale economiei naționale, au apărut și primele semnale de ameliorare a activității. Astfel, datele BNR relevă o ușoară atenuare a ritmului de scădere a consumului final, îmbunătățirea performanțelor exporturilor, precum și menținerea deficitului de cont curent la nivel sustenabile. Totuși, ritmul de creștere a creditului acordat populației și agenților economici continuă să fie negativ. Valoarea creditului neguvernamental a scăzut și în februarie 2010, cu 0,1% față de luna precedentă, respectiv 3,7%, față de februarie 2009. În plus, ponderea creditelor restante din totalul împrumuturilor a crescut de la 4,37% în ianuarie la 4,6% în februarie, iar valoarea acestora a urcat cu 5,34%, până la 9,24 miliarde de lei, potrivit datelor BNR. „Ratele medii ale dobânzilor la depozitele și la creditele noi, deși au consemnat evidente ajustări descendente, rămân relativ ridicate comparativ cu nivelul dobânzii de politică monetară”, recunoaște BNR, într-un comunicat de presă. Pe viitor, însă, reducerea dobânzii cheie va reprezenta un stimul puternic pentru reducerea mai rapidă a dobânzilor la credite și va tempera presiunile de apreciere a leului. „Economia României nu este refăcută și are nevoie de o relaxare mai rapidă a politicii monetare. Reducerea este benefică pentru că va permite scăderea dobânzilor pentru persoanele fizice și juridice care au contractat credite în lei, lăsându-le la dispoziție mai mulți bani pentru economie sau consum. Totuși, BNR trebuie să dea asigurări că nivelul actual de lichiditate va fi menținut și că nu vor exista fluctuații mari ale ratei dobânzii, pentru a determina băncile să scadă costurile de creditare”, au explicat bancherii contactați de Cuget Liber. Ei sunt pesimiști însă în legătură cu noi reduceri ale dobânzii cheie în viitor, în primul rând din cauza temerii că inflația ar putea fi mai mare în a doua jumătate a acestui an.