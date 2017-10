BNR A REDUS dobânda cheie la 1,75% pe an și rata rezervelor minime obligatorii la lei la 8%

Ştire online publicată Miercuri, 06 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis, miercuri, reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 7 mai 2015, potrivit unui comunicat al BNR.De asemenea, Banca Centrală a hotărât reducerea ratei rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru pasivele în lei ale instituțiilor de credit la nivelul de 8%, de la 10%, și menținerea la 14% a celor aplicabile pasivelor în valută, începând cu perioada de aplicare 24 mai — 23 iunie 2015.În plus, s-a decis 'îngustarea coridorului simetric format din ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politica monetară la +/-1,50 puncte procentuale de la +/-1,75 puncte procentuale", potrivit Agerpres.ro."Astfel, începând cu data de 7 mai 2015, rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se va reduce la 3,25% pe an, de la 3,5%, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 0,25%', se precizează în comunicat.CA al BNR a mai decis, în ședința de miercuri, și gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar.