BNR a redus dobânda cheie cu jumătate de punct procentual, până la 7%

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis ieri reducerea dobânzii cheie cu jumătate de punct procentual, de la 7,5% la 7% pe an. Dobânda de politică monetară s-a mai situat în perioada iunie - noiembrie 2007 la 7% pe an, ajungând atunci la nivelul minim istoric pentru rata utilizată de BNR. De asemenea, s-a mai hotărât și gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Reducerea dobânzii cheie a fost făcută pe fondul îmbunătățirii percepției investitorilor străini asupra economiei românești în condițiile reactivării aranjamentului multilateral de finanțare externă încheiat cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și alte instituții financiare internaționale, dar și al creșterii apetitului global pentru risc, leul manifestând o tendință de întărire în raport cu euro. De asemenea, rata anuală a inflației s-a situat la nivelul de 4,74% în decembrie 2009, cu 0,24% deasupra intervalului de variație din jurul țintei, din cauza majorării accizelor la tutun și al evoluției prețurilor combustibililor. Rata însă este inferioară nivelului de 6,3% înregistrat în luna decembrie 2008. „Ca urmare a acestor decizii, începând cu data de 4 februarie 2010, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 3,0 la sută pe an de la 3,5 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) va fi de 11,0 la sută pe an față de 11,5 la sută. În același timp, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se reduce la 16,5 la sută, începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2010", se arată într-un comunicat de presă al BNR.