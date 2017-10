În 2009,

BNR a raportat un profit brut de 4,6 miliarde lei

Banca Națională a României a raportat un profit brut de 4,6 miliarde lei (1,1 miliarde euro) în 2009, mai mare decât câștigurile însumate ale tuturor băncilor care au încheiat pe plus anul trecut. „Rezultatul financiar pozitiv de anul trecut s-a ridicat la 4,6 miliarde lei, din care am acoperit pierderi de 2,8 miliarde lei din anii precedenți. Din profitul rămas am vărsat 80% la bugetul de stat, adică 1,5 miliarde lei”, a declarat prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, citat de Mediafax. Astfel, profitul net al băncii centrale s-a limitat la 300 milioane lei. Băncile comerciale din România au înregistrat un profit net de 772 milioane lei, în condițiile în care 22 de instituții de credit au avut câștiguri cumulate de 2 miliarde lei și 20 de bănci au suferit pierderi care au depășit un miliard lei. Pentru acest an, președintele Asociației Române a Băncilor (ARB) consideră că profitabilitatea în sector va fi foarte redusă, poate mai redusă decât cea de anul trecut. „Provizioanele vor influența în mod vizibil profiturile băncilor pentru că există în continuare foarte multe lucruri care ar trebui rezolvate la nivel legislativ. Totodată, constat că avem suficient de mulți avocați, juriști, care îi sfătuiesc pe clienții persoane juridice să-și declare insolvența înainte să ceară altcineva această situație. După ce o firmă își declară insolvența, este nevoie de un program de restructurare, care durează o perioadă lungă de timp, iar băncile nu pot să își recupereze în acest interval banii acordați și constituie provizioane”, a explicat Radu Ghețea. El a mai arătat că mediul economic este extrem de volatil și că în ultimii doi ani s-au schimbat foarte mult condițiile de piață. În aceste condiții, a deveni o bancă de nișă este deosebit de periculos. În ceea ce privește creditele neperformante, președintele ARB a afirmat că nu se știe niciodată când se atinge un maxim, însă a atras atenția că băncile trebuie să continue să dea credite. „Încă sunt semne că, cel puțin în anul 2010, vor fi multe credite neperformante, multe intrând în ceea ce se numește zona în care nu mai poți să-l salvezi pe client. Totuși, cei care spun că avem șansa titlurilor de stat, în această perioadă, se înșeală. Rata dobânzii titlurilor de stat scade și ajunge foarte aproape de dobânzile cu care ai luat depozite și nu îți mai asigură randamentul necesar”, a mai spus Radu Ghețea.