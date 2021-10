BNR a majorat dobânda de politică monetară la 1,5% pe an

BNR a decis marţi, 5 octombrie să majoreze rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,5 la sută pe an, de la 1,25 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021. Majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1 la sută pe an, de la 0,75 la sută pe an, și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 2 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021, precum şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Rata anuală a inflației a urcat în iulie 2021 la 4,95 la sută, de la 3,94 la sută în iunie, iar în august la 5,25 la sută, considerabil deasupra limitei superioare a intervalului țintei și ușor peste nivelul prognozat. Creșterea a fost determinată de majorarea considerabilă a prețurilor gazelor naturale și a energiei electrice în luna iulie, și într-o mai mică măsură de continuarea scumpirii combustibililor, preponderent pe seama categoriei non-benzină și motorină, arată un comunicat de presă al băncii centrale.