BNR a majorat dobânda cheie pentru a doua oară în acest an

Dobânda de politic monetară a fost majorată de la 1,50% la 1,75% începând cu 10 noiembrie 2021, a anunţat Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României. Astfel, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se majorează la 2,50 % pe an, de la 2 la sută pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 1% pe an, arată datele transmise de BNR. Este a doua majorare a dobânzii cheie din ultima lună după ce, în 5 octombrie, BNR a anunţat creşterea acesteia la 1,5% pe an. Dobânda de politică monetară era nemodificată din luna ianuarie a acestui an când Consiliul de Administraţie al BNR a decis reducerea ratei de la 1,50% pe an, la 1,25% pe an. Potrivit datelor BNR, şi rata anuală a inflaţiei a continuat să crească ajungând în luna septembrie la 6,3%, faţă de nivelul prognozat, de la 5,25% în august şi 3,94% cât a fost în iunie.