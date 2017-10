BNR a injectat 9,24 miliarde lei în piaţa bancară

BNR a injectat 9,24 miliarde lei în piața bancară

Ştire online publicată Marţi, 02 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

BNR a injectat ieri 9,24 miliarde lei în piața bancară, printr-o operațiune de tip repo cu scadența la o săptămână, la o do-bândă de 7,5% pe an, egală cu dobânda de politică monetară. Pe piața monetară, dobânzile la depozitele pentru o zi, de tip overnight, au scăzut în medie cu 0,5 puncte procentuale după injecția de lichiditate, la 7 - 8% pe an, încadrând dobânda de politică monetară, de 7,5% pe an. Ultimul repo al băncii centrale a fost pe 25 ianuarie 2010, prin care băncile au luat 6,07 miliarde lei, până pe data de 1 februarie.