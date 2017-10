BNR a făcut publice salariile conducerii. Mugur Isărescu câştigă peste 60.000 lei, lunar

BNR a făcut publice salariile conducerii. Mugur Isărescu câștigă peste 60.000 lei, lunar

„Începând cu data de azi, 1 septembrie a.c., pe website-ul BNR vor fi publicate informații legate de politica salarială din Banca Națională a României. Informațiile vor fi actualizate anual. Pentru conducerea executivă (guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori) se publică următoarele date: veniturile standard lunare nete formate din salariul net lunar și indemnizația lunară netă primită în calitate de președinte, vicepreședinte sau membru al Consiliului de Administrație”, a explicat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.Potrivit acestuia, la aceste venituri se adaugă alte drepturi bănești, acordate anual, în cuantum total de maximum 2,6 salarii lunare nete, indemnizația de pensionare, diferențiată după caz, în funcție de vechimea în BNR (în cuantum de maxim 12 salarii, după minimum 6 ani de vechime), participarea la profitul realizat de BNR în funcție de rezultatele financiare anuale, după impozitare și virarea celorlalte obligații (în sumă de maxim un salariu lunar net).Pentru membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație se publică indemnizațiile nete lunare și alte venituri, conform legii (de exemplu, în anul 2015 membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu indemnizația lunară).„Pentru alți salariați cu funcții de conducere (director, director adjunct, șef serviciu) se publică grilele standard ale salariilor nete lunare cu specificarea limitelor minime și maxime. Am decis să publicăm sumele nete pentru membrii Consiliului de Administrație, numiți politic, și doar grilele salariale pentru directori (...) pentru că este foarte important ca acești oameni, care se for-mează în timp, să fie păstrați în bancă”, a explicat Suciu.Potrivit datelor publicate pe site-ul BNR, guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu, are un salariu net de 42.727 lei la care se adaugă indemnizația de membru al Consiliului de Administrație al băncii, de 18.476 lei. Prim-viceguvernatorul Florin Georgescu primește un salariu net de 40.430 lei și o indemnizație de membru al CA de 18.313 lei, iar viceguvernatorul Liviu Voinea încasează un salariu de 37.764 lei și o indemnizație de membru al CA de 17.103 lei.În plus față de salariul lunar, se acorda anual și alte venituri precum o indemnizație de vacanță, care reprezintă 100% din salariul net lunar, alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare precum și o sumă din fondul de participare a salariaților la profit, care variază în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004, fără a se depăși un salariu net lunar.BNR a publicat, de asemenea, pe pagina de Internet și nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din instituție. Astfel, în Centrala BNR, venitul lunar al unui director din BNR este de minim 7.821 lei și maxim 31.063 lei, în timp ce un director adjunct câștigă între 6.141 lei și 22.427 lei, iar un șef serviciu între 5.261 lei și 14.667 lei. La nivel teritorial, venitul net al unui director variază între 6.414 lei și 15.347 lei, iar cel al unui șef de serviciu pleacă de la 5.261 lei și poate ajunge la 9.218 lei.Salariații băncii pot primi și un bonus de performanță anual, acordat în funcție de rezultatele obținute în urma evaluării profesionale, în cuantum situat între 25% și 100% din salariul lunar.