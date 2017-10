BNR a decis reducerea dobânzii de politică monetară

În ședința de astăzi, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5 la sută pe an de la 5,25 la sută începând cu data de 2 iulie 2013. Începând cu aceeași dată, rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) va coborî la nivelul de 8 la sută pe an, de la 8,25 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 2 la sută pe an față de 2,25 la sută;De asemenea, s-a decis și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.