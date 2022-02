BNR a dat un nou impuls scumpirii creditelor

Decizia a fost luată pe fondul creșterii ratei anuale a inflației la 8,19%, în decembrie 2021, în principal ca efect al continuării scumpirii produselor energetice. Majorarea ratei dobânzii de politică monetară va determina scumpirea creditării în perioada următoare. Rămâne de văzut dacă instituțiile financiare vor majora și dobânzile la depozitele bancare sau vor profita de decizia consiliului de administrație al BNR pentru a-și mări și mai mult profiturile.





Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis următoarele măsuri, care au început să se aplice de la data de 10 februarie 2022:- majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,00% la 2,50% pe an;- majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) de la 3,00% la 3,50% pe an;- creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit de la 1.00% la 1,50% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;- păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;- menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.