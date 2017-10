BNR a anunţat o dobândă de referinţă de 10,14%

BNR a anunțat o dobândă de referință de 10,14%

Ştire online publicată Joi, 05 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Națională a României (BNR) a coborât, pentru martie, rata dobânzii de referință la 10,14% pe an, peste cea a dobânzii de politică monetară, a anunțat Banca Națională a României (BNR), într-un comunicat. În perioada septembrie 2008 - februarie 2009, rata dobânzii de referință a fost de 10,25% pe an. BNR țintește pentru sfârșitul acestui an o inflație de 3,5% plus sau minus un punct procentual (2,5% - 4,5%).