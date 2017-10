BMW X1, noul model SUV economic al bavarezilor

Joi, 09 Iulie 2009

Cel mai nou model al producătorului auto german BMW, X1 va fi lansat pe piață cu un motor pe benzină, cu șase cilindri, și trei versiuni diesel, cu patru cilindri. Sistemul de tracțiune integrală BMWxDrive prezintă un nou distribuitor al puterii cu eficiență optimizată, iar motorul pe benzină, din echiparea modelului xDrive28i, dispune de o pompă de ulei controlat electronic și are 258 de cai putere. Toate versiunile îndeplinesc standardele EU5, în ceea ce privește emisiile. Beneficiind de BMW Efficient Dynamics, modelul oferă un echilibru unic pentru un SUV între performanțe și economia de carburant. BMW X1 xDrive23d are un motor diesel ce dezvoltă 204 de cai putere, motorul xDrive20d furnizează 177 cai putere, iar modelul xDrive18d are o putere maximă de 143 de cai putere. Toate cele trei modele oferă un consum mediu de 5,2 litri la suta de kilometri. Atât BMW xDrive28i, cât și xDrive 23d vin, în echiparea standard, cu o transmisie automată cu șase trepte. Aceasta este disponibilă opțional și pentru versiunea xDrive20d.