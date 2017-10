Blocarea Canalului Suez ar pune în pericol sute de locuri de muncă în porturile Constanţa şi Midia

Blocarea Canalului Suez ar pune în pericol sute de locuri de muncă în porturile Constanța și Midia

Criza politică din Egipt nu mai este doar o problemă locală, câtă vreme efectele ei sunt resimțite pe tot globul, de la Beijing până la Madrid, de la Constanța până la New York. Panică la bursa petrolului Sectorul economic are cel mai mult de suferit în prezent. Tour-operatorii din întreaga lume au fost nevoiți să rezilieze contractele spre locurile de vacanță din Egipt, iar acțiunile celor listați la bursă pierd din preț în fiecare oră. Companiile aeriene și-au redus dramatic zborurile spre Cairo, iar navele de croazieră au început să ocolească porturile egiptene. Îngrijorarea că traficul pe Canalul Suez ar putea fi stopat din cauza tulburărilor politice și sociale au făcut ca piața petrolului să dea semne de panică. La bursa din Lon-dra, prețul barilului de țiței a sărit pragul de 100 de dolari. Ieri, la ora 14, cotația ajunsese la 100,43 dolari, la contractele futures. Există temeri că fenomenul ar putea deveni contagios și că producătorii de petrol vor profita de situație pentru a ridica și mai mult prețurile. Dacă se va întâmpla așa, creșterea cotațiilor petroliere va transmite „toxinele” în toate venele și arterele economiei mondiale. Pentru a calma spiritele, El-Badri, secretarul general al OPEC, a dat asigurări că tulburările din Egipt nu vor afecta fluxurile petroliere. El a precizat că OPEC ar putea majora producția dacă se va produce o criză reală a petrolului în piață. Investițiile străine din Egipt sunt paralizate. Potrivit lui „Barclays Capital”, concernul „DP World”, cel mai mare operator de containere al lumii, și-a suspendat temporar operațiunile în terminalul portuar din Egipt. Același lucru l-a făcut grupul danez „AP Moller - Marsk”, care a oprit operațiunile portuare și de shipping din această țară. Pericol pentru Europa Cel mai mare pericol pentru stabilitatea economică și politică a lumii îl reprezintă o eventuală blocare a navigației prin Canalul Suez. Acesta este principala cale de transport dinspre Orientul Mijlociu spre Europa și America de Nord și dinspre Orientul Îndepărtat și Africa de Est spre bătrânul continent. În 2009, Canalul Suez a fost tranzitat de 17.228 de nave, cu un tonaj total de 450,7 milioane de tone. Potrivit Agenției pentru Informații Energetice a SUA, circa un milion de barili de țiței și produse petroliere rafinate au străbătut zilnic canalul, în 2009. Pentru Europa, Canalul Suez este vital. De el depind aprovizionarea cu țiței și gaze din Orientul Mijlociu, precum și comerțul exterior al țărilor din zona Mării Mediterane și Mării Negre cu Asia și Africa de Răsărit. Emoții la Marea Neagră Porturile Constanța și Midia depind prea puțin de traficul de hidrocarburi prin Canalul Suez, în schimb vor fi afectate de creșterea cotațiilor petroliere. Scumpirea carburanților atrage întotdeauna restrângerea consumului și deci a volumului de activitate din terminalele petroliere, afirmă Silviu Wagner, directorul general al companiei „Oil Terminal”. O criză a Canalului Suez ar afecta, însă, în mod direct traficul de cereale, produse chimice, containere și cherestea din portul Constanța, afirmă Daniel Linteș, directorul general al companiei „Socep”. Operatorul „Oil Terminal”, spre exemplu, ar putea pierde contractele de produse chimice, care-i asigură 30-33% din activitatea anuală. La rândul lor, terminalele de containere de la Agigea și Constanța, care depind de mărfurile din Extremul Orient, ar fi paralizate. În cazul portului Midia, ar înceta exportul de animale vii, spre țările arabe. Dacă toate aceste mărfuri ar dispărea din trafic, sute de locuri de muncă din porturile maritime ar fi puse în pericol. Apărat de armată Care este situația navigației pe Suez, la această oră? Informațiile pe care le deținem sunt indirecte. Site-ul autorității care administrează canalul nu poate fi contactat, întrucât legăturile prin internet au fost suspendate. În dimineața zilei de 31 ianuarie 2011, publicația „Lloyd’s List” anunța că a primit informații, pe surse, care sugerau că traficul pe Canalul Suez începe să fie îngreu-nat de situația politică. În aceeași zi, Abdul Ghani Mohamed Mahmoud, șeful serviciului de relații publice, din cadrul Autorității Canalului Suez, a declarat unei agenții de știri, prin telefon, că: „Protestele nu au afectat traficul naval. Canalul este apărat de forțele armate. Nimeni nu se poate apropia de el. Totul merge ca de obicei.” La rândul său Ahmed al-Munukhly, directorul departa-mentului de tranzit, a afirmat că navigația se desfășoară „complet normal” și că media traficului zilnic din ultimele zile nu s-a schimbat după declanșarea actualelor evenimente. La rândul său, un oficial de pe piața de asigurări din Londra, citat de Reuters, a declarat că, pentru moment, nu există nicio amenințare directă pentru navele care tranzitează canalul. Fără schimburi de echipaje Chiar dacă nu este blocată, navigația întâmpină dificultăți serioase. Schimburile de echipaje nu se mai fac în porturile egiptene, iar aprovizionarea navelor cu apă și alimente este dificilă. „Navele noastre au trecut fără probleme pe canal, dar evităm să facem schimburile de echipaje în Egipt” - a declarat, pentru cotidia-nul „Cuget Liber”, profesorul univ. dr. inginer Haralambie Beizadea, directorul companiei „Arpinav”. La rândul ei, compania sud-coreeană „Hanjin Shipping” a anunțat că a schimbat ruta câtorva dintre navele sale, întrucât operațiunile din Port Said și Alexandria au fost afectate din cauza lipsei de personal. Nu-și permit să închidă Suezul Cum se vor încheia frământările din Egipt? Nimeni nu poate anticipa. Însă, se poate spune, cu certitudine, că nici puterea, nici opoziția nu și-ar permite luxul de a închide canalul. Țara este dependentă în mare măsură de veniturile obținute din tranzitarea acestuia, venituri care s-au ridicat la 4,291 miliarde de dolari în 2009. Pe de altă parte, fiecare parte implicată în conflictul politic își dă seama că o asemenea măsură i-ar aduce condamnarea internațională. În condiții normale, cel mai rău lucru ce ar putea să se întâmple este ca taxele de tranzitare să fie majorate. Doar generalizarea haosului și pierderea controlului, pe care armata îl are asupra căii de navigație, ar putea duce, vremelnic, la blocarea Suezului.