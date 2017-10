Black Sea Campaign: Multe nereguli pe navele străine din porturile româneşti

Black Sea Campaign: Multe nereguli pe navele străine din porturile românești

Campania împotriva navelor sub standard (Black Sea Campaign), care fac escală în porturile de la Marea Neagră, a intrat în cea de a treia zi. Luni și marți, echipele care au inspectat navele din porturile Constanța și Midia au descoperit numeroase nereguli: brevete de ofițeri și certificate de marinar dubioase, lipsa contractelor colective și individuale de muncă sau contracte sub standardul stabilit, pentru navigatori, de Organizația Internațională a Muncii.Black Sea Campaign este organizată de Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele navigatorilor din Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Ea beneficiază de sprijinul sindicatelor docherilor și al autorităților navale din țările respective.