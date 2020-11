Black Friday de pandemie, o ediţie peste aşteptări, cu multe recorduri în vânzări

Pentru că pandemia COVID-19 a temperat pornirile oamenilor de a cheltui excesiv, Black Friday i-a găsit pe cei mai mulţi cu buzunarele pline, astfel că, aşa cum se estima, vânzările au depăşit toate aşteptările. Pe lângă faptul că populaţia a avut bani de rulat, anul acesta şi traficul online a fost mai mare, pentru că a înlocuit alergătura din magazine, contribuind la cifra vânzărilor. Pentru că de „Vinerea neagră” stocurile se epuizează rapid, experienţa anilor trecuţi i-a făcut pe unii să-şi facă din timp o selecţie a produselor favorite. Modul de a cumpăra al românilor s-a schimbat din cauza pandemiei, deciziile au fost mai ferme, luate într-un timp mai scurt. S-a putut observa, că volum de plată cu un singur click a fost de 92,89 de milioane de lei, în creştere faţă de anul trecut cu 78,32%, şi un total al tranzacţiilor de 123.888, pe plus de 86,9% în fiecare an. De asemenea, clienţii au ales de regulă două produse, unul mai scump şi unul mai puţin scump din categoria fashion, băuturi sau cadouri pentru Crăciun. Cel mai mare jucător de Black Friday a dat startul reducerilor la ora 7:37, când 260.000 de cumpărători au năvălit pe tastaturi. În primele zece minute a fost record de clienţi, care au cumpărat peste 55.000 de produse, în valoare de peste 33 milioane de lei. În secunda de aur, ora 7:37:42, au fost comercializate 333 de produse, iar în minutul de aur, de la ora 7:38, s-au tanzacţionat 8.503 de produse, în valoare totală de 5,6 milioane de lei. Cele mai accesate produse, în primul minut de la start, au fost: Telefonul mobil Oppo, care s-a vândut în 36 de secunde un număr de 1.000 de bucăţi, apa de toaletă bărbătească Hugo Boss The Scent s-a vândut în număr de 500 de bucăţi, în secunda 39, 500 de seturi de oale de bucătărie au fost cumpărate în primele 40 de secunde, iar în secunda 52 s-au vândut 1.000 de televizoare Samsung, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD. Cea mai valoroasă comandă a fost de 37.100 de euro pentru un Ford Kuga, care iniţial avea un preţ de 47.150 de euro. Pe categorii de produse, pe primul loc în preferinţa românilor a fost IT&C, cu 75%, urmat de retail-produse variate cu 28,3% şi produsele din Gaming au fost cerute de 3% dintre cumpărători. Românii au un interes crescut pentru produse destinate întregii familii, cum ar fi, electrocasnice şi televizoare, dar şi pentru telefoane mobile şi laptopuri. De asemenea, mai vor şi, articole Home&Deco, îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii. Anul acesta de teama contaminării cu coronavirus, 44% dintre clienţi au optat pentru livrarea în easybox, iar 54% din totalul comenzilor au fost plătite cu cardul. 83% dintre români au comandat de pe dispozitive mobile. Cei mai activi cumpărători au fost din capitală, urmaţi de cei din judeţele Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov, Slatina, Constanţa, Zalău, Alba Iulia şi Timişoara. Plăţile cu un card pentru rate s-au cifrat la 41 de milioane de lei, echivalentul a 27% din total. Valoarea medie a coşului de cumpărături se prezintă astfel: cu plată integrală 816 lei, adică cu 43% mai mult decât în anul precedent şi plata cu cardul în rate 1.142 lei, ceea ce reprezintă o creştere de 13%. Din totalul de cumpărături 70% au fost plasate de pe telefoanele mobile, iar cei mai cheltuitori au fost bărbaţii, 68% iar restul de 32% au fost cumpărături ale femeilor. Campania Black Friday va ţine până pe 15 noiembrie, iar reducerile vor fi şi de 85%.