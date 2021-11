Black Friday bate la uşă cu reduceri importante. „Cumpăraţi acum, că mâine va fi mai scump”

Pentru că este o perioadă dificilă din multe puncte de vedere, retailerii sfătuiesc cumpărătorii să achiziţioneze acum produse electrocasncie, cât încă se mai poate.





„Am resimţit din plin scumpirea preţurilor materiilor prime încă de anul trecut, iar preţurile au explodat. Au crescut cu 30-40% preţurile de achiziţie, iar această scumpire a fost amplificată şi de explozia preţurilor la transporturile maritime care s-au mărit şi de şase ori, iar unii importatori nu au mai adus marfă. Puterea de cumpărare în România nu este ridicată, iar consumatorul de rând nu poate suporta o creştere de 50-60% la un produs electrocasnic. Stocurile vechi ne-au ajutat foarte mult să menţinem preţurile la o valoare acceptabilă, dar nu va ţine la nesfârşit vor veni produse noi la preţuri din ce în ce mai mari. Dacă va fi o scădere pe piaţa internaţională se va întâmpla în şase luni, iar la noi va fi mult mai târziu. Dacă vreţi să cumpăraţi ceva, cumpăraţi acum, că mâine va fi mult mai scump”, a declarat Eugen Petica, general manager la Tonis Trade.





Peste tot am auzit, văzut şi citit numai ştiri negative. Ba că incidenţa a crescut, ba s-au scumpit toate, acum venim cu o veste bună şi vă anunţăm că mai sunt două zile şi se dă startul în cursa nebună după reduceri. Cel mai mare retailer online, cel care a importat ziua reducerilor de peste ocean a anunţat că ziua cea mai lungă va avea loc în acest an pe 12 noiembrie, la o oră care nu se ştie dinainte. Ca şi anul trecut vânătorii de chilipiruri vor trebui să stea pregătiţi să pândească marile reduceri, mai ales că bătălia pentru produse se dă într-un ritm ameţitor, şi dacă nu eşti pe fază a şi dispărut televizorul pe care ţi-l doreai. „Anul trecut am stat treaz toată noaptea. Ştiam din anii trecuţi că nu se anunţă ora pentru a nu se bloca site-ul. Am dormit cu telefonul în mână şi din zece în zece minute deschideam ochii să văd dacă a început Black Friday. Voiam tare mult o consolă de jocuri şi era cam scumpă. Costa în jur de 4.000 de lei. Am pândit-o toată noaptea şi pe la şapte când s-a dat startul am cumpărat-o la jumătate de preţ. Anul acesta vreau să prind la reducere un monitor de gaming care este 800 de lei. O să stau iar să aştept pentru că este o ocazie tare bună să cumperi ce-ţi doreşti la preţuri mici”, ne-a spus Andrei Popovici, vânător de chilipiruri.Majoritatea magazinelor de electrocasnice, bijuterii, haine au furat deja startul reducerilor în încercarea de a atrage cât mai mulţi clienţi, numai că reducerile oferite nu reprezintă preţul mai mic, ci preţul care era de fapt înainte de afişare a reducerii. Şi Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor atrăgea atenţia cu privire la înşelătoriile de Black Friday şi sfătuia cumpărătorii să verifice un produs pe mai multe site-uri pentru a vedea preţul corect. Multe magazine care importă produse au avut probleme pe lanţul de aprovizionare. „Ne-am aprovizionat din timp. Ştiam că vine perioada reducerilor şi că suntem prinşi şi în programul Rabla electrocasnice şi am căutat să avem depozitul plin. În primăvară au fost trei luni în care ne-au întârziat comenzile pentru că multe electrocasnice veneau din Asia şi din cauza pandemiei aproape totul a fost blocat”, a precizat Ioan Petre, responsabilul unui raion de electrocasnice mari din Altex Constanţa.