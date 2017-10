Birocraţia rutieră va veghea odihna şoferilor

Birocrația rutieră va veghea odihna șoferilor

Guvernul a aprobat modul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Măsura are în vedere creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente în care sunt implicați șoferii profesioniști, din cauza oboselii la volan. Ordonanța instituie un mecanism de control al respectării perioadelor de conducere – odihnă. Astfel, în trafic, șoferii vor fi controlați de inspectorii Autorității Rutiere Române sau de polițiștii rutieri. Controlul la sediile întreprinderilor și operatorilor de transport rutier va fi efectuat de ARR și Inspecția Muncii. Actul normativ prevede că, în 2007, trebuie verificate cel puțin 1% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto profesioniști. După 1 ianuarie 2008 cota va crește la 2% pe an, iar de la 1 ianuarie 2010, la 3%. Controlul în trafic, reprezintă cel puțin 15% din totalul zilelor de lucru, iar cel la sedii, cel puțin 25%. Începând cu 1 ianuarie 2008, cotele cresc la 30%, respectiv 50%. Sistemul de control al perioadelor de muncă – odihnă se complică tot mai mult. Nu mai sunt suficiente tahografele instalate pe vehicule și o armată de inspectori. De acum înainte vor trebui întocmite raportări și situații statistice tot mai detaliate. Alți bani, altă distracție! Fără birocrație nu putem trăi!Guvernul a aprobat modul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Măsura are în vedere creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente în care sunt implicați șoferii profesioniști, din cauza oboselii la volan. Ordonanța instituie un mecanism de control al respectării perioadelor de conducere – odihnă. Astfel, în trafic, șoferii vor fi controlați de inspectorii Autorității Rutiere Române sau de polițiștii rutieri. Controlul la sediile întreprinderilor și operatorilor de transport rutier va fi efectuat de ARR și Inspecția Muncii. Actul normativ prevede că, în 2007, trebuie verificate cel puțin 1% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto profesioniști. După 1 ianuarie 2008 cota va crește la 2% pe an, iar de la 1 ianuarie 2010, la 3%. Controlul în trafic, reprezintă cel puțin 15% din totalul zilelor de lucru, iar cel la sedii, cel puțin 25%. Începând cu 1 ianuarie 2008, cotele cresc la 30%, respectiv 50%. Sistemul de control al perioadelor de muncă – odihnă se complică tot mai mult. Nu mai sunt suficiente tahografele instalate pe vehicule și o armată de inspectori. De acum înainte vor trebui întocmite raportări și situații statistice tot mai detaliate. Alți bani, altă distracție! Fără birocrație nu putem trăi!