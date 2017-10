Biletele CFR vor fi vândute în tren, cu ajutorul unei tablete și a unei imprimante portabile

Ştire online publicată Joi, 08 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Conductorii și șefii de tren vor putea să vândă, de anul viitor, bilete în vagoane datorită unei tablete și a unei imprimante portabile.Măsura ar putea crește controlului asupra personalului de tren, dar va scădea și numărul celor care circulă cu nașul."Avem peste 2000 de conductori și șefi de tren, 100 de inspectori de bilete care sunt deasupra lor și fac control și încă 250 de conductori la vagoanele de dormit și cușete", a explicat Iosif Szentes, directorul general al CFR Călători, potrivit digi24.ro.Licitația pentru cumpărarea dispozitivelor va fi lansată până la finalul acestui an - "Imprimanta poate să plece de la 160 până în 300 de euro pe bucată, iar telefoanele sau tabletele, pentru că trebuie să aibă și funcția de scaner, probabil că prețul lor se va apropia de 1.000 de euro de bucată", a precizat Szentes.În cazul în care călătorii urcă dintr-o gară care are casă de bilete, în tren vor plăti mai mult pentru călătorie.În primele șase luni ale anului, CFR Călători a transportat peste 27 de milioane de pasageri. Potrivit CFR, sub 5% dintre călători se urcă acum în tren fără bilet.