Bilete de tren online, cu până la 40% reducere!

Începând cu data de 30 iulie, beneficiarii Cardului TrenPlus vor putea cumpăra online bilete de tren, au anunțat reprezentanții CFR. Cardul poate fi procurat de la stațiile sau agențiile de voiaj CFR, la prețul de 80 lei, în baza unei cereri scrise. Acesta are o perioadă de valabilitate de un an, este nominal și netransmisibil și permite efectuarea unui număr nelimitat de călătorii, cu reducere de 25%, la care se mai pot cumula și reducerile acordate prin serviciul de cumpărare bilete CFR Online (până la 15%).„În ultimii ani, vânzările biletelor online au înregistrat o creștere importantă. Conform statisticilor, în 2012 numărul călătorilor care apelează la serviciul Bilete CFR Online, este de peste zece ori mai mare, față de anul 2010. Dacă în 2010, aproximativ 9.600 de pasageri alegeau această variantă de cumpărare, în aceeași perioadă a lui 2011 numărul s-a dublat, iar în 2012, numai în primele șase luni, peste 36.000 pasageri au ales varianta de cumpărare online a biletelor de tren“, au precizat reprezentanții CFR.Pentru cumpărarea biletelor prin intermediul serviciului de cumpărare bilete CFR Online, clienții trebuie să se înregistreze pe site-ul www.cfrcalatori.ro, să completeze toți pașii indicați pe platformă, să aleagă destinația unde vor să ajungă și să finalizeze plata. După ce tranzacția este confirmată, clientul primește pe e-mail varianta electronică a biletului de tren, care nu trebuie obligatoriu tipărită, identificarea având loc pe baza unui act de identitate și a ID-ului de bilet.Oricare utilizator de internet are posibilitatea de a cumpăra bilete la toate trenurile care circulă cu regim de rezervare (InterCity - IC, InterRegio -IR, Regio Expres - RE) în trafic intern, la preț întreg, copil, elev sau student, bilete dus-întors, minigrup 2 - 5 sau bilete cu reducere la cumpărarea cu anticipație de 6 - 30 zile.