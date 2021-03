Berea, liantul românilor. În ultimul an, vânzările au avut de suferit

Anul pandemiei de coronavirus a fost foarte bun pentru producătorii de bere. Deşi vânzările pe sectorul HoReCa au scăzut cu aproape 30%, din cauza închiderii activităţii, consumul de bere pe cap de locuitor a fost de 86 de litri/an, ceea ce ne situează pe locul şase în Uniunea Europeană, potrivit datelor Asociaţiei Berarii României. Consumul pe plan local a crescut uşor, cu un litru sau 1,1%, astfel că România îşi consolidează poziţia, depăşind Croaţia. Reputaţia berii a crescut în ţara noastră cu 6 procente, arată datele unui studiu realizat în 29 de state europene, iar dintre toate categoriile de băuturi analizate, berea şi industria berii au crescut în aprecierea consumatorilor. Deşi berea este apreciată mai mult de bărbaţi, studiul a reliefat că şi femeile apreciază această băutură. „Berea este o băutură potrivită atât pentru bărbați, cât și pentru femei. De aceea, ne bucură să vedem că reputația berii în rândul femeilor crește semnificativ și că se apropie de nivelul favorabil înregistrat în rândul bărbaților. Aceasta arată că în ultimii ani producătorii de bere și-au adaptat portofoliile de produse la preferințele și gusturile tuturor categoriilor de consumatori”, a declarat Julia Leferman, director general la Asociația Berarii României.În ceea ce priveşte producţia, România în ultimii trei ani, prin cele 68 de berării active, a produs 16,7 milioane de hectolitri. Astfel că, şi la acest capitol, ne situăm pe locul opt dintre statele UE, depăşiţi fiind de ţări cu tradiţie, cum ar fi Germania, Polonia, Spania, Olanda, Belgia, Franţa şi Cehia. La Constanţa se produce bere de 53 de ani. Singura fabrică, deschisă în 1968, producea celebrele beri „Dobrogea”, „Litoral”, „Pescăruş” şi „Mamaia”. După 1990 fabrica s-a privatizat, numindu-se „Malbera”, iar din 2003 face parte din familia Heineken. De la 400.000 hectolitri de bere cât producea la început, într-un an, acum se produc peste 2 milioane de hectolitri pe an. Din consumul total, 97% din bere provine din producţia locală. Ceea ce înseamnă că la bugetul statului ajung 531 milioane euro, venituri din bere. Numai 65 de milioane reprezentau bani din TVA din vânzările HoReCA. În ultimii zece ani tot mai mulţi întreprinzători şi-au deschis mici afaceri de producere a berii artizanale. Numai că în ultimul an a fost extrem de dificil să-şi ţină business-urile pe linia de plutire, pentru că restaurantele şi barurile, reprezentând principalul punct de desfacere, mai mult au fost închise.