Beneficii pentru firmele care oferă coșuri cadou corporate angajaților și partenerilor

Se spune că de fiecare dată când oferi, primești. Este valabil și în afaceri, pentru firmele care au un management corect al... generozității. În ultimii ani, oferirea de coșuri cadou gourmet de către firme mai mici sau mai mari a devenit un trend foarte puternic. Ne referim în principal la oferirea de cosuri de Craciun și de Paște, pentru angajați, dar și pentru colaboratori, parteneri, furnizori strategici, clienți de top. Coșuri cadou se oferă însă în mediul de afaceri și în alte contexte, în mod personal anumitor angajați cu reușite deosebite (pentru a marca acele momente) sau tuturor angajaților, în clipe speciale pentru companie (aniversări, lansări, depășire target etc.).Ce beneficii au firmele care oferă coșuri cadou corporate angajaților și partenerilor în orice astfel de momente? Înainte de orice, este vorba despre fidelizarea unor persoane cheie în activitatea companiei. Resursele umane sunt motorul oricărei firme, nucleul fără de care nimic nu este posibil. Piața muncii a devenit tot mai complicată pentru firme, care alocă adesea sume mari pentru recrutare de personal calificat, cu experiență sau pentru a-l pregăti după angajare.Este mai bine să păstrezi angajații decât să cauți alții noi. Gesturi aparent minore precum oferire de coșuri cadou contribuie la un climat favorabil, angajații percep faptul că sunt prețuiți de companie și se simt parte din familie (coșurile cadou sunt cadouri elegante, însă cu un grad de implicare personală, căci produsele gourmet sunt de obicei consumate de persoane care primește pachetul, dar și de cei dragi acestuia).Oferirea de cosuri cadou corporate are un rol important în imaginea de brand, în reputația companiei în relația cu angajați și parteneri de afaceri. Să oferi coșuri cadou de Crăciun și coșuri cadou de Paște este un gest nobil, elegant, dar desigur trebuie să alegi cu grijă produse premium și de lux, exclusiviste, demne de momentele festive și de asocierea cu imaginea firmei. Cei de la gourmetGIFT.ro, unul dintre liderii pieței de profil din România, au soluții flexibile și chiar personalizabile pentru clienții de business în materie de coșuri cadou gourmet și alte cadouri gourmet corporate.Spre deosebire de oferirea de bani sau tichete cadou, coșurile cadou reprezintă cadouri mai rafinate și cu o valoare resimțită mai mare. Altfel spus, cadoul va avea o valoare aparentă chiar mai mare decât costul efectiv plătit de firma care comandă coșul cadou de pe https://cosuri.gourmetgift.ro/. De asemenea, spre deosebire de alte cadouri corporate de tip agende și fel de fel de materiale inscripționate, coșurile cadou cu produse gourmet (alimentare, însă la rang de răsfăț) vizează rafinamentul culinar și până la urmă o nevoie primară a omnului, deci vor fi mult mai apreciate.Nu în ultimul rând, putem menționa și facilitățile fiscale pentru firme , conform legislației din România. De Crăciun și de Paște, dar și de 1 iunie și de sărbătorile similare ale altor culte religioase recunoscute în România, sunt considerate venituri neimpozabile coșurile cadou oferite salariaților, dacă valoarea acestora nu depășește 150 lei. Limita se aplica pentru fiecare beneficiar in parte, pentru fiecare ocazie de mai sus. Pentru angajate, există o ocazie în plus: 8 martie, Ziua Internationala a Femeii. Aangajatorii pot oferi desigur cadouri de valoare mai mare, dar partea care depășește limita de 150 lei reprezintă venit impozabil din salarii.