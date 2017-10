BCR: „Dobânzile la depozite mai au loc de scădere”

Ştire online publicată Miercuri, 16 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Dobânzile la depozitele bancare „mai au loc de scădere”, având în vedere estimările de coborâre a dobânzii cheie, a declarat ieri Sorin Mititelu, directorul direcției dezvoltare afaceri și produse retail din cadrul Băncii Comerciale Române (BCR). „Nu cred însă că vom ajunge, până la finalul anului, cu dobânzile la depozite sub dobânda cheie”, a mai spus Mititelu. El a precizat că există fundamente și pentru noi reduceri ale dobânzilor la credite, însă doar în anumite condiții și numai pentru anumite categorii de împrumuturi, cum ar fi creditele noi. În prezent, dobânda cheie este de 8,5% pe an, nivelul mediu al dobânzilor plătite de BCR la depozite fiind de 9,2% pe an. Analiștii BCR anticipează că Banca Națională a României (BNR) va continua să reducă dobânda cheie, până la 7,5% pe an la finele lui 2009, respectiv la 6% pe an, la sfârșitul lui 2010.