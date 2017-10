BCR are 10.000 de clienţi interesaţi de creditul ipotecar din Prima Casă

BCR are 10.000 de clienți interesați de creditul ipotecar din Prima Casă

Ştire online publicată Miercuri, 05 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Din această săptămână, Banca Comercială Română (BCR) primește solicitări de credit și documentația necesară, pentru credite în cadrul programului Prima Casă. Potrivit reprezentanților băncii, peste 10.000 de persoane și-au exprimat intenția de a achiziționa o locuință cu ajutorul unui credit ipotecar Prima Casă. Creditul BCR are o dobândă calculată după formula Euribor la trei luni plus 3,8 puncte procentuale. Astfel, pentru un credit de 50.000 de euro, pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară ar fi de circa 265 euro. Mai există un comision de acordare de 0,5% aplicat la valoarea creditului și un comision de evaluare de 300 de lei, plus taxa pe valoare adăugată, ambele percepute o singură dată. În funcție de profilul de risc al fiecărui solicitant, banca acceptă până la patru codebitori. De asemenea, clientul mai are de achitat un comision de gestiune de 0,37% la FGCIMM, aplicat la valoarea creditului aprobat. Comisionul de gestiune se va plăti în fiecare an și va fi calculat la valoarea soldului garanției creditului de la 31 decembrie. Creditul ipotecar poate fi utilizat atât pentru achiziționarea de locuințe finalizate, cât și pentru achiziția de locuințe în curs de construire. Pentru cea de-a doua variantă, clientul trebuie să prezinte băncii antecontractul de vânzare - cumpărare sau contractul de construcție. FGCIMM va emite o promisiune de garantare care va avea valabilitate pe perioada de construcție a locuinței, dar nu mai mult de 18 luni. BCR le oferă clienților care iau un credit Prima Casă o reducere de 3 puncte procentuale față de dobânda standard pentru creditul de descoperit de cont pe cardul de debit din pachetul de cont curent. Astfel, dobânda oferită pentru descoperitul de cont este de 14.23% pe an (Robor la 3 luni + 4%, față de Robor la 3 luni + 7%, cât este în oferta standard a băncii). Mai mult, toate celelalte costuri legate de acest produs (cum ar fi comisionul de analiză și cel de acordare) au fost reduse la zero. BCR va acorda credite în valoare de 308 milioane euro prin programul Prima Casă.