BCR a scăzut dobânzile la creditele în lei pentru persoane fizice

Ştire online publicată Miercuri, 08 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Comercială Română (BCR) a scăzut dobânzile la creditele cu dobândă fixă, în lei, pentru persoane fizice, cu până la 3,25 puncte procentuale. „Dobânda la creditele pentru persoane fizice este redusă simultan cu cea la creditele pentru persoane juridice. Înregistrăm, în ultima perioadă, o creștere a cererii de credite și suntem convinși că scăderea dobânzilor va accentua această tendință, în contextul unei prognoze pe termen mediu încurajatoare, în privința macroeconomiei”, a declarat Ștefan Coroianu, directorul executiv al direcției Credite Retail din BCR. În urma scăderilor, dobânzile la creditele pentru persoanele fizice, în lei, pornesc de la 14,75% pe an. „Facem tot ce putem pentru a ne ajuta clienții să treacă de această perioadă mai grea. Am venit cu cea mai bună ofertă pentru programul Prima Casă, atât ca dobândă, cât și ca sumă pusă la dispoziție (peste 300 milioane euro), am lansat creditele Restart pentru IMM-uri, am scăzut dobânda la credite, sprijinim clienții să își restructureze creditele și cofinanțăm proiecte cu fonduri europene”, a mai spus reprezentantul BCR.