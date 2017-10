Bavaria Motors Constanţa te invită la test drive. Cum a fost la Ziua Porţilor deschise

Bavaria Motors Constanța te invită la test drive. Cum a fost la Ziua Porților deschise

Sâmbătă, showroom-ul din Ovidiu și-a deschis porțile pentru toți cei care vroiau să admire cele mai noi și puternice modele. BMW Design Days - Ziua Porților Deschise a fost evenimentul unde, de la ora 10.00 până la ora 17.00, bolizii de lux au așteptat, docili, curioșii de toate vârstele. Și când spunem toate, exact la asta ne referim. Mulți dintre cei veniți și-au adus și copiii cu ei, pentru micuți fiind amenajat special un spațiu de joacă și un program de animație. În jur de 200 de clienți fideli au fost invitați la eveniment.Iată ce a declarat Costel Libu, Branch Manager Bavaria Motors Constanța: „Este o zi în care Bavaria Motors Constanța prezintă noile modele BMW, printre care Seria 1, Seria 2 decapotabil, Seria 4 decapotabil, Seria 6 Gran Coupe, X6 și, bineînțeles noul model de Seria 2 Active Tourer, la care în viitorul apropiat așteptăm și varianta cu 7 locuri care va fi seria 2 Gran Tourer”.Motorizări noi, tehnologii de ultimă generație, putere, eleganță, stil, bun gust, sunt câteva dintre elementele comune ale vehiculelor care încă de la intrare îți încântau privirea și parcă te îmbiau să dai o tură pentru a simți puterea cailor de sub capotă.„Nu am mai fost la astfel de evenimente, dar mă bucur că am reușit să ajung. Am și eu tot un BMW, dar e de generație mai veche. Am fost curios să văd modele noi și am zis să vin până la showroom”, ne-a spus unul dintre clienții prezenți.Surprize pregătite pentru perioada următoareCu o suprafață expozițională la interior de 750 de metri pătrați și o curte plină cu mașini noi, rulate și demo-cars, cei de la Bavaria Motors sunt pregătiți pentru cei care vor să viziteze și, de ce nu, să și testeze performanța autovehiculelor.„Trebuie doar să se prezinte la showroom-ul Bavaria Motors Constanța cu buletinul și permisul de conducere. Ruta, în general, este cea apropiată: DN 2A, înspre Constanța până la giratoriu și până la Kogălniceanu pentru că pe porțiunea Ovidiu-Kogălniceanu este și mai liber și pot testa performanțele mașinilor, bineînțeles în limitele legale”, a adăugat managerul.La finalul evenimentului, a avut loc și tragerea la sorți a câștigătorilor unei tombole pregătită de organizatori, premiile constând în articole de la „Lifestyle BMW”.