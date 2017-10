Bătrânii lupi de mare îşi riscă viaţa pe coşciugele plutitoare

Bătrânii lupi de mare își riscă viața pe coșciugele plutitoare

Reglementările internaționale și sistemul de calitate a managementului obligă armatorii să își asigure navele, marfa și echipajele. „Marinarii români trebuie să știe că orice navă trebuie să dețină o poliță P&I, în care trebuie să fie incluse asigurările de accidente și de deces ale echipajului” - afirmă Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor.Prin negocieri ale patronatelor și sindicatelor, s-a ajuns la anumite standarde de asigurare pe plan internațional. În contractele încheiate în numele Federației Internaționale a Transportatorilor, sunt prevăzute anumite niveluri ale compensațiilor pentru: accidente, invaliditate permanentă, îmbolnăvire, deces, pierderea efectelor personale (așa numitul sac al marinarului) și altele.În cazul navigatorilor angajați prin intermediul companiilor de crewing reprezentative, aceste standarde se respectă. Există, însă, o largă categorie de personal navigant, în special cei recrutați de armatori direct de pe piață, pentru care nivelul asigurărilor este cu mult sub cel prevăzut de reglementările internaționale.„În cazul acestora există niște asigurări minime. Navigatorii sunt privați - printre altele - de asigurarea pe perioada de la plecarea de acasă până la urcarea pe navă. Să nu se uite faptul că nava se află de cele mai multe ori într-un port din altă țară sau chiar de pe alt continent. Sunt cazuri în care, în timpul deplasării până la vapor, marinarii contractează tot felul de boli. Altele sunt contractate la bordul navei. Unele dintre boli ajung să se agraveze și să se soldeze cu decesul navigatorului. În astfel de situații, marinarii nu beneficiază de asigurare, iar familiile lor rămân fără niciun ajutor din partea companiei” - a declarat liderul SLN.Slaba protecție a navigatorilor este favorizată și de mentalitatea greșită a unora dintre ei. „Există o categorie de personal navigant care se pune la dispoziția micilor firme de shipping, conștientă fiind de faptul că nu îndeplinește toate condițiile pentru a se îmbarca pe navele marilor armatori. Sunt multe firme de navigație care recrutează echipajele din rândul pensionarilor sau a celor care nu au acces pe multe dintre piețele internaționale. Cum reușesc aceștia să-și mențină brevetul și certificatul de capacitate este o altă discuție. Problema este că acești navigatori acceptă orice condiții de îmbarcare. Dacă totul se termină cu bine, este OK. Abia când au probleme, ajung să constate neregulile sistemului pe care l-au acceptat și care se bazează pe o anumită mentalitate a arma-torilor, companiilor de crewing, asiguratorilor și navigatorilor.Asiguratorii din România poartă o mare vină. În cazul acestor contracte de îmbarcare, pun clauze care-i exonerează de obligația de a plăti despăgubirea. Navigatorul rămâne cu impresia că este asigurat, iar în sistemul juridic din țara noastră nu reușește să obțină dreptatea, din cauza multor obstacole: armatorul se află în altă țară, costul procesului este foarte mare, contractele au fost încheiate în baza legilor altor state, legi pe care navigatorii nu le cunosc. N-ar trebui să existe asemenea contracte. Dacă pleci din România, ar trebui să te îmbarci în baza unui contract semnat de un sindicat reprezentativ, care își asumă responsabilitatea” - precizează Mihălcioiu.Acest sistem slab protectiv este prezent în cazul navelor care prezintă cel mai înalt risc de accidente, afirmă liderul SLN: nave care fac ultimul voiaj, spre un port unde vor fi tăiate la fier vechi; nave cu o vârstă înaintată, depășite fizic și moral; nave prost întreținute și echipate, cu echipaje îmbătrânite sau slab pregătite profesional, plătite cu mult sub nivelul pieței; nave care fac dumping, poluează sau sunt implicate în operațiuni comerciale ilegale; nave sub standard care tranzitează zone cu risc de piraterie, pentru care armatorii nu sunt capabili să achite salarii mai mari și asigurări.Profilul robot al navigatorului care se îmbarcă pe asemenea nave este următorul: de regulă e pensionar, cu probleme medicale, iar agențiile de crewing refuză să-l mai angajeze. În mod sigur acest navigator nu este sindicalizat, căci SLN l-ar sfătui să nu se îmbarce pe navele care îi pun sănătatea și viața în pericol.„Din păcate această categorie de navigatori este destul de largă. Apreciez că numărul lor se ridică la circa 2.000 de persoane. Din rândul lor, în ultimele luni, am înregistrat trei decese și patru cazuri de îmbolnăviri și accidente. Unele dintre victime nu aveau nicio asigurare, iar dacă aceasta exista, a trebuit să intervină SLN cu avocații săi. În unele cazuri am reușit să obținem plata. Altele dosare sunt în lucru. Sunt și situații care ne depășesc” - afirmă liderul SLN.Astfel de contracte nu ar trebui să mai existe în zona Mării Negre, consideră Mihălcioiu. Black Sea Campaign - promovată de Federația Internațională a Transportatorilor și de sindicatele din statele riverane - are ca obiectiv impunerea unui nou tip de contract de muncă pe navele care intră și ies din porturile României, Bulgariei, Rusiei, Ucrainei, Georgiei și Turciei.