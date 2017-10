Bătaie de joc cu plata online

CFR Călători susține că a găsit soluția pentru a le face clienților viața mai ușoară. Pe viitor vor scăpa de aglomerație și cozi, de drumul până la agențiile de voiaj, pentru a cumpăra bilete. Afară-i vopsit gardul… Grație serviciului „Bilete CFR Online”, introdus începând de pe data de 30 octombrie 2009, cetățeanul poate achiziționa biletul prin Internet. Stând comod, acasă, în fotoliu, cu cafeaua și berea alături, individul nu are altceva de făcut decât să deschidă calculatorul, să intre pe adresa www.cfrcalatori.ro, la serviciul „Bilete CFR Online”. După ce își alege ruta și trenul cu care vrea să călătorească, achită prețul afișat, introducând cardul în echipamentul atașat la calculator. Imediat, primește biletul, mai bine zis imaginea lui informatică, pe care o tipărește la imprimantă. În felul acesta, clientul poate intra în posesia legitimației de călătorie cu 3 până la 30 de zile înainte. „Simplu, elegant, civilizat, rapid, economicos!” - exclamă compania CFR. Era cât pe ce să-i dăm dreptate, dar ne-a pus dracul să ne ducem la respectiva adresă de internet, să ne documentăm. Bilete cu schepsis Din informațiile postate pe site, rezultă că pentru a beneficia de respectivul serviciu persoanele fizice și cele juridice (care pot fi chiar și agenții de turism) trebuie să se înregistreze ca utilizatori. Cum se face acest lucru, nu se explică. În schimb, afli că trebuie să faci câteva in-vestiții. În afară de computer, trebuie să achiziționezi: programul de navigare „Internet explorer” (minim versiunea 6, cu o rezoluție minimă de 640 x 480), un echipament pentru comerț electronic (furnizat de Raiffeisen Bank) și o imprimantă. Biletele cumpărate online au câteva cusururi. Spre deosebire de cele achiziționate de la agenții sau din gări, sunt nominale și, drept urmare, nu sunt valabile decât însoțite de actul de identitate. Ca urmare, clientul trebuie să caște bine ochii atunci când își înregistrează datele pe bilet. De altfel, el este avertizat că lucrurile nu sunt deloc simple, că pot să apară nelămuriri legate de modul de completare a câmpurilor. Tocmai de aceea a fost conceput și un „manual de utilizare” al serviciului, pe care „utilizatorul înregistrat are obligația de a-l citi cu atenție”! O singură literă greșită, un câmp completat aiurea și datele de pe bilet nu mai corespund cu cele din actul de identitate, astfel că biletul nu mai este valabil. În acest caz, călătorul va fi obligat să plătească tariful majorat de taxare în tren. Același lucru se va întâmpla și în situația în care individul nu poate prezenta actul de identitate, pentru a dovedi că biletul online este valabil. Paznic online Pentru ca viața clienților online să fie cu adevărat un calvar, CFR Călători le impune, pe banii lor, o serie de alte obligații greu de îndeplinit, după cum reiese din documentul „Termeni și condiții impuse privind utilizarea serviciului Bilete CFR Online”, postat pe site-ul companiei. Potrivit acestuia, un utilizator înregistrat al serviciului pe internet „este obligat și rămâne direct răspunzător” de verificarea mail-urilor transmise, pentru a lua cunoștință de eventualele modificări apărute în legătură cu călătoria. În plus, „CFR Călători nu își asumă nici o răspundere” în cazul în care a avizat utilizatorul asupra modificărilor, dar acesta nu a luat cunoștință de respectivele informații. Din cele spuse mai sus rezultă că, devenind client al CFR, individul și-a luat o mare belea pe cap: trebuie să stea cu ochii beliți în calculator și să-l păzească, din clipa în care și-a achiziționat biletul până când urcă în tren. Compania feroviară nu uită să le spună clienților serviciului online că sunt obligați „să se informeze și să respecte în totalitate prevederile legale în vigoare referitoare la călătoria pe calea ferată (inclusiv cele legate de transportul bagajelor)”. Care sunt respectivele legi, ordonanțe de urgență, ordonanțe simple, HG-uri, ordine de ministru și regulamente și de unde pot fi procurate pentru a fi studiate, nu se spune. Dar, mă rog, asta-i treaba clientului, nu a companiei feroviare. Cine mai merge cu trenul? Așa cum a fost conceput, cu investiții și consum de timp, cu obligații și responsabilități doar din partea clienților, serviciul „Bilete CFR Online” este o bătaie de joc la adresa clienților. Compania susține că, prin introducerea acestei metode, vrea să rezolve problema cozilor de la casele de bilete. Despre ce cozi este vorba, când CFR Călători și-a pierdut foarte mulți clienți? Din cauza prețurilor ridicate, a serviciilor de proastă calitate, a întârzierilor exagerate ale trenurilor, tot mai mulți români preferă să călătorească cu mijloacele auto. Introducerea serviciului „Bilete CFR Online” ar fi trebuit să fie precedată de o cercetare sociologică. Eu mă îndoiesc că, în structura actuală a categoriei celor care mai călătoresc cu trenul, se găsesc prea mulți utilizatori ai computerului și internetului, iar printre aceștia se află persoane dispuse să facă investițiile necesare pentru achiziția online. Și chiar de ar fi, câte dintre ele ar accepta condițiile birocratice și discreționare impuse de CFR Călători prin acest serviciu?