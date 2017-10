Băsescu: Reactoarele 1 şi 2 de la Cernavodă trebuie îmbunătăţite

Băsescu: Reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă trebuie îmbunătățite

Ştire online publicată Marţi, 27 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Acest summit marcheaza extinderea agendei cu problematica sigurantei nucleare. Aceasta tema a devenit stringenta dupa dezastrul de la Fukushima. Fukushima a generat neincredera opiniei publice in energia nucleara utilizata pasnic ca o solutie viabila. Angajamentul statelor la summit a fost legat de faptul ca avem obligatia sa imbunatatim securitatea instalatiilor nucleare pe care le detinem si sa convingem cetatenii ca nivelul de securitate si siguranta este atat de ridicat incat nu prezinta riscuri", a declarat Băsescu, de la Seul."Romania a anuntat disponibilitaeta de a invita expertii AIEA sa evalueze cele doua reactoare de la Cernavoda pentru a garanta siguranta in ccare functioneaza am arata intentia noastra de a construi alte doua reactoare nucleare. [...] V-as putea spune ca Romania a fost prima tara care a repatriat combusibilul nuclear pe calea aerului. Trebuie sa va spun ca riscurile extrem de ridicate sunt legate de combustibilul nuclear folosit", a mai spus Președintele.