Barometrul proastei guvernări în economie

Cel mai fidel barometru al unei economii este consumul de energie electrică și de carburanți. În cazul României, el indică „vremuri grele”. Consumul de energie electrică a scăzut cu 1,4%, în primele cinci luni ale anului 2014, față de aceeași perioadă din 2013, iar vânzările de carburanți s-au micșorat cu 3% în iulie 2014, comparativ cu aceeași lună din anul precedent. Acești indicatori arată, fără tăgadă, că motoarele economiei funcționează la turație redusă. De altfel, și indicatorii sintetici au început să reflecte această tendință. PIB-ul a suferit o contracție de 1%, în trimestrul II față de primul trimestru al acestui an. Cauzele involuției economiei românești sunt, de acum, evidente pentru toată lumea: calcul accizelor la un curs de schimb valutar arbitrar, mai mare decât cel real, supra-accizarea carburanților, introducerea impozitului pe construcțiile speciale, stoparea investițiilor publice, instabilitatea legislației, într-un cuvânt, proasta guvernare.În loc să își pună întrebarea de ce au scăzut investițiile din economia națională cu 9,1%, în primele două trimestre ale acestui an, ce anume îi determină pe oamenii de afaceri români și străini să nu mai facă investiții în țara noastră, premierul Victor Ponta caută investitori în China. Mă îndoiesc că oamenii de afaceri chinezi n-au alt ideal decât să cotizeze din greu la bugetul statului român. Mediul de afaceri din România pare inert. În ciuda numeroșilor pumni primiți în cap, nu reacțio-nează. Doar patronatele din trans-porturi au făcut ceva valuri și, după ce au fost amăgite cu returnarea unei cote din supra-acciză, au lăsat-o moale. Cât despre mișcarea sindicală, ce să mai vorbim. Parcă a dispărut. Și totuși există o reacție față de politica economică aberantă a Guvernului României. Astăzi, primul ministru Victor Ponta va deschide un seminar în care se analizează impactul reglementărilor asupra mediului de afaceri. Nu cred că premierul se duce cu tragere de inimă la această reuni-une, în care va fi pusă sub lupa criticii politica economică a guvernului. Dar n-are încotro. Ev-nimentul este organizat în cadrul parteneriatului strategic dintre România și SUA, de către Ambasada SUA, Guvernul României, Camera Americană de Comerț din România și Consiliul de afaceri româno-american. În plus, se înscrie în acțiunile convenite de Ponta cu secretarul american pentru comerț Penny Pritzker, pe tema implementării „Planului de măsuri pentru bună guvernare în economie”.În prezent, cea mai puternică presiunea asupra Cabinetului Ponta este cea a statisticilor. După vizita din China, premierul pare să fi înțeles ce impact catastrofal are taxa pe construcțiile speciale asupra investițiilor. Nu va renunță la ea, doar o va reduce de la 1,5% la 1%, iar toate veniturile colectate vor merge la administrațiile locale. Asta înseamnă că niciun leu din această taxă nu va ajunge la autostrăzile de care are nevoie economia națională. Marți, 9 septembrie, Camera Deputaților va da votul final pe două legi controversate, cu impact economic și electoral: reducerea cu 5% a CAS pentru angajatori și amnistia fiscală pentru câteva categorii de alegători. Nici până astăzi nu s-a lămurit cum va fi finanțat deficitul bugetar generat de cele două măsuri, dar este clar pentru toată lumea că sunt aducătoare de voturi.