„Barge to Business“ relansează transportul fluvial în Europa

La sfârșitul acestei luni, Bruxellesul va găzdui una dintre cele mai importante reuniuni dedicate transportului pe căile navigabile interioare din Europa. În intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie 2010, la conferința internațională „Barge to Business” sunt așteptați să participe peste 300 de reprezentanți din industria shipping-ului, pentru care sunt organizate circa 2.000 de întâlniri de afaceri. În centrul de conferințe Square, din capitala Belgiei, se vor afla față în față reprezentanți ai companiilor de expediție și furnizori care doresc să introducă transportul pe căile navigabile interioare în mixul logistic, importatori, exportatori, traderi, armatori de barje, administratori de căi navigabile interioare, furnizori de servicii de transport pe căile navigabile interioare și operatori. Vor fi prezenți, de asemenea, politicieni interesați de dezvoltarea navigației fluviale: membrii ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European. Organizatorii dau asigurări că „Barge to Business” nu va fi o reuniune la care să se bată apa în piuă. În cele două zile ale conferinței, vor fi făcute comunicări orientate spre afaceri, prezentări practice și vor avea loc dezbateri menite să ajute la integrarea în transportul fluvial a serviciilor specializate, a noilor tehnologii și a soluțiilor inovative. Iată câteva dintre temele comunicărilor ce urmează a fi audiate: „Viitorul căilor de navigație interioară” (Jean - Eric Paque, director în cadrul Comisiei Europene), „Cum să integrezi transportul fluvial în canalele logistice” (Yvon Loyaerts, director general în Ministerul Transporturilor Wallonian), „Paleți pe barje” (Bart Opsomer - Jogo Shippng), „Tranzitarea produselor proaspete” (Edwin Wenink - Flora Holland), „Propulsia Diesel - electrică” (Igor Jansen - MS Amulet), „Nava electrică” (Jaap de Jong, Autoritatea Portuară Utrecht), „Tehnologiile hibrid și combustibilii alternativi” (Robert Tieman, director de mediu Centraal Bureau voor Rijn en Binnenvaart), „Transportul fluvial de la ușă la ușă” (Filip Verbeke – De Sceepvaart), „Dezvoltarea transportului de marfă pe căile de navigație din orașe: studiul de caz pentru Londra” (James Trimmer - Autoritatea Portului Londra), „Cereale pe Dunăre” (Luc Malysse - Cargill), „Dezvoltarea transportului pe apă în Europa de Sud-Est” (Steve Moore - Ethanol Europe). După cum se poate ușor constata, este vorba de subiecte incitante, care ating o gamă largă de domenii și care creionează direcțiile viitoare ale transporturilor fluviale. Agenții economici din România, autoritățile centrale, administrațiile locale de pe malurile Dunării și canalelor navigabile ar trebui să acorde atenție acestui eveniment. Rețeaua fluvială este insuficient exploatată în interesul comerțului intern și extern, al turismului intern și internațional al țării noastre. Porturile fluviale și fluvio-maritime românești au nevoie să se facă cunoscute, să stabilească contacte și să atragă investitori, iar această reuniune reprezintă un excelent prilej. Trebuie menționat faptul că evenimentul „Barge to Business” este organizat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul proiectului PLATINA. Din echipa de organizare a reuniunii de la Bruxelles face parte și Centrul Național de Promovare a Transportului Intermodal - CNPTI. Acesta este o asociație înființată în anul 2006, din necesitatea ca România să se alinieze la practica europeană în ceea ce privește promovarea transportului intermodal. CNPTI consideră că „Barge to Business” reprezintă „o ocazie excepțională pentru reprezentanții industriei transportului pe căile navigabile interioare din România să își promoveze serviciile și să convingă noi clienți să utilizeze Dunărea, drept mod eficient de transport”.