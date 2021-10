Banking forum - o dezbatere de mare interes pentru mediul de afaceri și bancheri

Accesul este gratuit, în baza înscrierii online.



În cadrul evenimentului vor fi abordate teme de mare interes pentru agenții economici și instituțiile financiare:



- PNRR și finanțările bancare;



- Finanțarea tranziției la economia verde;



- Rolul băncilor în programul de relansare economică a României;



- Impactul digitalizării asupra sistemului bancar;



- Cum arată viitorul în banking: Bănci vs Fintech?



- Programe guvernamentale pentru finanțarea IMM-urilor;



- Susținerea antreprenoriatului de către bănci;



- Cât timp vom mai avea dobânzi scăzute?;



- Educația financiară în pandemie;



- Cum vor gestiona băncile insolvențele cauzate de pandemie.





Vor participa: reprezentanți ai băncilor, oficiali ai autorităților de stat, politicieni, investitori instituționali, administratori de fonduri, avocați, top management de companii, antreprenori, studenți și tineri interesați de educația financiară, jurnaliști și alți specialiști din domeniu.





Marți 26 octombrie 2021, între orele 11 și 14, se va desfășura cea de a doua ediție a Banking forum. Evenimentul este organizat de Financial Intelligence și se va desfășura online pe platforma www.financialintelligence.ro, pe pagina de Facebook Financial Intelligence și pe canalul de Youtube Financial Intelligence.