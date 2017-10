Mai multe ştiri online: Bank of Cyprus

Bank of Cyprus România rămâne închisă

Ştire online publicată Marţi, 23 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Centrală a Republicii Cipru (BCC) a decis prelungirea suspendării operațiunilor sucursalei din România a Bank of Cyprus (BoC) cu încă două zile, respectiv 23 și 24 aprilie, Banca Națională a României primind o notificare în acest sens, conform unui anunț publicat pe site-ul BoC, potrivit Agerpres.În cele două zile clienții pot folosi în continuare rețelele ATM, iar pentru necesități deosebite pot contacta call-center-ul sucursalei BoC din România.'În conformitate cu Legea nr.17/2013 din Republica Cipru (Legea privind rezoluția instituțiilor de credit și a altor instituții), Bank of Cyprus (BoC) a fost introdusă în procedură de rezoluție (restructurare și reorganizare). Măsurile de reorganizare ordonată a BoC sunt aplicate potrivit art.33 (alin.1) din Legea bancară din Cipru și Directivei nr.2001/24/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001', se menționează în anunț.Banca Centrală a Republicii Cipru a anunțat pe 1 aprilie că a decis suspendarea temporară, pentru o săptămână, a operațiunilor din România ale Bank of Cyprus, ulterior suspendarea fiind prelungită cu încă două săptămâni.