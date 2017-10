Bank of America va concedia 16.000 de angajaţi

Bank of America va concedia 16.000 de angajați

Ştire online publicată Joi, 20 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bank of America va concedia 16.000 de angajați până la sfârșitul anului, accelerând un program de reducere a cheltuielilor, astfel că instituția de credit va pierde "titlul" de cel mai mare angajator din sistemul financiar american, urmând să aibă în decembrie 260.000 de salariați, informează Realitatea.net, care citează WSJ.com.Potrivit unui document care circulă în conducerea băncii, reducerile de personal au început deja, fiind eșalonate pe parcursul ultimului semestru din acest an și au scopul de a eficientiza operațiunile.Potrivit Realitatea.net, programul are ca obiective reducerea riscurilor, creșterea veniturilor generate prin baza actuală de clienți și utilizarea operațiunilor de investment banking preluate în 2008 prin fuziunea cu Merrill Lynch pentru a deveni unul dintre cei mai mari consilieri pentru investiții la nivel mondial.